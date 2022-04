Estas são as plantas que podem limpar o ar em sua casa, de acordo com a ciência Imagem: Pexels

Um hábito comum adquirido nos últimos tempos foi cuidar das plantas. Muitas pessoas começaram com uma aqui, outra ali e quando se deram conta, a casa ou o apartamento já havia se tornado um verdadeiro ‘mar verde’.

Além de funcionar como terapia, existem outras vantagens em ter diversos exemplares espalhados pela residência. Uma delas é a purificação do ambiente. Ao sair de casa, os seres humanos se deparam com o monóxido de carbono, gás poluente presente no ar, porém, também é possível encontrar agentes poluentes na própria residência, como os próprios seres humanos e alguns tipos de aparelhos.

Falando em aparelhos, alguns deles servem justamente para purificar o ar. Sob um nome bem direto, os purificadores de ar servem para deixar a casa com um ar mais limpo e suave. Porém, outro item que faz isso da forma mais natural possível são as plantas.

Contudo, não é apenas uma unidade de planta que vai fazer você respirar melhor. Segundo a doutora Tijana Blanusa, da Royal Society of Horticulture, para que haja mudanças significativas na qualidade do ar, você deve ter entre 5 e 6 plantas dentro de uma pequena sala. “Verificamos que, em geral, as plantas de crescimento rápido e fisiologicamente ativas são as melhores”, explica.

Algumas plantas são mais indicadas que outras. Veja a lista retirada do site Meganotícias a seguir:

Língua de tigre

Essa é uma planta muito conhecida e escolhida para ambientes internos. Ela tem a capacidade de remover tolueno, benzeno, xileno e formaldeído do ambiente.

Palmeira areca bambu

Também chamada de palmeira chinesa, é uma espécie de palmeira em miniatura, que pode atingir até 3 metros de altura. Ela possui a capacidade de remover amônia, formaldeído e xileno do ar.

Lírio da paz

Esta planta é ideal para os interiores das casas pois pode sobreviver com pouca água e pouca luz. Esta planta pode eliminar os 5 principais poluentes dentro de casa: benzeno, xileno, amônia, tricloroetileno e formaldeído.

