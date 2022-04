Você sabia que acordar tarde nos fins de semana pode te ajudar a recuperar o sono da semana?

Após passar a semana toda acordando cedo para trabalhar, estudar ou fazer qualquer outra atividade, nada mais justo do que dormir algumas horas a mais no final de semana, não é mesmo? São os dois dias (ou apenas um) que você tem para desligar o despertador e “dormir até o sol bater no rosto”, como diz o ditado. Porém, não é todo mundo que consegue tal proeza.

Para algumas pessoas, acordar cedo também aos finais de semana contribuem para que não haja quebra na rotina e que o relógio biológico não fique desregulado. Outras simplesmente acham impossível dormir um pouco a mais no final de semana pois o corpo já ‘aprendeu’ a hora de acordar. Nesse caso, utilizam as horas de sobra para fazer alguma atividade nesse período matutino.

Porém, se você é desse segundo grupo, talvez seja melhor rever seus conceitos e tentar tirar um cochilo mais prolongado nas manhãs de sábado e domingo. Segundo o site Meganotícias (em espanhol), um estudo mostrou que tentar recuperar o sono no fim de semana é uma ótima ideia se você quiser evitar as altas chances de ter doenças diretamente associadas a quem dorme pouco.

O estudo investigou 43 mil adultos por um total de 13 anos. Os pesquisadores confirmaram que aquelas pessoas que possuem o hábito de dormir 5 horas ou menos têm 65% mais chances de morrer jovens, em comparação com aqueles que descansam, em média, entre 6 e 7 horas cada noite. Quando comparada às poucas pessoas que dormem 8 horas ou mais por noite, essas têm apenas 25% de chance de morrer mais jovens.

Àquelas pessoas que dormem pouco de domingo a quinta-feira à noite, mas que compensam no fim de semana, também podem se beneficiar. “Parece que a privação de sono durante a semana pode ser perdoada pela compensação de fim de semana”, explicou o professor de psicologia Torbjörn Åkerstedt, do Instituto Karolinska, ao site Health (em inglês).

A pesquisa, assim como este texto, tem o objetivo apenas de informar e não de diagnosticar problemas relacionados ao sono. Dormir pouco pode causar problemas grave à saúde, por isso, procure um médico caso esteja passando por problemas de insônia e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um especialista.

