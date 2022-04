Reprodução / Faking It (MTV)

O momento da conquista não é nada simples, pois as pessoas ainda não se conhecem completamente e podem acabar se confundindo na hora de expressar o que querem ou compreender o que o outro deseja. Pensando nisso, alguns signos tem uma maior possibilidade de acabar passando uma mensagem controvérsia sobre as suas personalidades.

Confira os signos que querem conquistar com uma mensagem, mas passam outra:

Áries

O ariano é ótimo de conquista e pode fazer alguém se apaixonar rapidamente, mas ele também se confunde quanto as mensagens que deseja passar. Isso acontece principalmente quando ele quer demonstrar que tem uma personalidade forte e única, mas acaba caindo em egocentrismo. Quando aprende a expandir sua mente, sendo mais aberto e receptivo com as diferenças, consegue construir uma personalidade autentica e que parece menos imposto doa a quem doer.

Gêmeos

O geminiano tem uma grande facilidade em se comunicar, ser simpático e demonstrar seu interesse com charme. No entanto, este signo pode exagerar um pouco nas promessas e nas palavras, o que pode ser interpretado por apenas “lábia” para algumas pessoas. Por isso, é importante ficar atento até onde chega com os diálogos, pois tudo tem sua hora certa e se precipitar pode ser um problema.

Virgem

O virginiano ama mostrar sua personalidade ligada aos detalhes e organizada até no flerte, mas isso pode ser interpretado como controle, pois algumas pessoas acham que ele força a barra logo de cara. Deixar que as coisas fluam de forma espontânea é uma boa para saída para não passar essa impressão.

Sagitário

O sagitariano gosta de viver novas experiências e encara as conquistas com entusiasmo, como se fosse uma aventura. Enquanto alguns acham isso apaixonante, outros podem ficar receosos pela intensidade que as coisas podem tomar. Para evitar esta impressão, este signo deve tentar compreender que tudo tem o seu tempo.

