Os signos que encontram novas conexões com Lua Cheia em Libra

É 16 de abril de 2022 e a Lua Cheia em Libra já ganhou os céus marcando uma fase de conexão intensa e transformadora com os relacionamentos mais próximos, além de evidenciar a busca pelos v[vínculos que realmente importam.

Confira signos do zodíaco que encontram novas conexões com Lua Cheia em Libra:

Leão

A comunicação estará em alta e pode conectá-lo com novas pessoas, inclusive a nível emocional. A energia de parceria e a necessidade de criar vínculos é mais forte, mas tenha cuidado para noa confundir as coisas. É preciso apostar em compreensões mais profundas, porque as respostas não chegam facilmente o tempo todo. Se algumas inseguranças antigas voltarem, vá a té a raíz para começar o processo de cura.

Escorpião

Momento de muita intuição e sonhos que podem trazer informações importantes. É hora de receber sinais sobre os caminhos que valem a pena e o que realmente merece seu comprometimento. Ao assumir estes novos desafios, você faz uma conexão com o próprio emocional, mas também tende a atingir novos níveis de intimidade com outras pessoas. Ouça o coração e a espiritualidade.

Sagitário

A comunidade e as amizades falam alto agora. É possível se alinhar com pensamentos em comum e descobrir o que realmente deseja de algumas conexões. Lembre-se de se abrir para explorar novas formas de se relacionar e encontrar aquilo que se alinha com a sua essência verdadeiramente. Nada ficará apenas como está, é preciso fazer sentido!

Peixes

Os vínculos emocionais se aprofundam muito mais e é possível descobrir as parcerias mais recíprocas ou com significados realmente especiais. A comunicação está em alta e pode chegar a um nível íntimo que favorece as conexões. É possível que o passado dê as caras de alguma forma, pois existem lições que precisam ser reconhecidas; peça conselhos e apoio se necessário.

