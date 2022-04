O barulho de alguém mastigando te incomoda? Você pode sofrer de um distúrbio E NÃO SABE

Você é do tipo de pessoa que se incomoda com barulhos específicos? Então provavelmente você tem um distúrbio chamado misofonia ou Síndrome da Sensibilidade Seletiva a Sons. O termo está relacionado às pessoas que são sensíveis, sentem nojo ou até mesmo raiva de sons específicos, como mastigar, estalar os lábios, estalar de lápis e outros sons. A síndrome pode causar excesso de raiva, fazendo quem sofre se irritar ou se afastar de quem está causando o barulho.

Segundo o site Meganotícias (em espanhol), a origem da misofonia é desconhecida, mas especialistas entendem que a síndrome é uma reação física e mental, conforme apontado pelo WebMD. Contudo, ela ainda não é descrita pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), logo não é oficialmente reconhecida como um transtorno. No Brasil,, cerca de 150 mil pessoas são diagnosticadas anualmente com o distúrbio. No mundo são aproximadamente 15% dos adulto, segundo o Misophonia Institute.

Apesar de ser um tabu e por muitas vezes considerado besteira quando algum com a condição reclama do barulho e pede para quem está causando o som parar, não significa que o transtorno não exista. “Está presente em mais da população do que se imagina”, explica psicóloga Bárbara Lucendo ao Cuídate Plus (em espanhol). A especialista ainda diz que a misofonia pode piorar com o tempo.

Como saber se tenho misofonia?

Caso você possua uma resposta fortemente negativa a certos ruídos, sejam eles altos, baixos, feitos com a boca ou outros objetos, pode ser que você tenha misofonia. De acordo com o site Healthline (em inglês), os principais sinais são:

Irritação, aborrecimento ou desgosto ao escutar certos sons;

Raiva, sentimentos de agressão ou até mesmo o desejo de agredi-los física ou verbalmente;

Nervosismo ou desconforto;

Sensação de ansiedade ou pânico;

Sensação de pressão ou como se seu peito estivesse apertado;

Aumento das palpitações, temperatura ou pressão arterial.

As reações são facilmente identificadas e relacionadas no mesmo instante que você escutar o barulho que te incomoda. O tratamento contra a misofonia consiste em aprender ferramentas que lhes permitem gerenciar os sentimentos que os ruídos provocam neles, com o auxilio de terapias, criação de zonas livres de ruídos e até mesmo proteção auditiva.