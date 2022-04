NASA: Telescópio Hubble pode ter encontrado um impressionante ‘elo cósmico’ perdido no espaço

Em um resultado importante, p Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) pode ter encontrado um elo cósmico perdido no espaço.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, os astrônomos identificaram um buraco negro em rápido crescimento no início do universo que é considerado um “elo perdido”.

Um elo crucial entre as jovens galáxias formadoras de estrelas e os primeiros buracos negros supermassivos.

Para isso, foram utilizados dados do telescópio espacial para fazer essa descoberta.

Como detalhado pela NASA, a impressão deste artista é de um buraco negro supermassivo que está dentro do núcleo envolto em poeira de uma galáxia “starburst” vigorosamente formadora de estrelas.

Eventualmente, ele se tornará um quasar extremamente brilhante quando a poeira desaparecer.

Descoberto em uma pesquisa de céu profundo do Hubble, o buraco negro empoeirado remonta a 750 milhões de anos após o Big Bang. Confira:

Hubble determinou o tamanho do maior núcleo de cometa gelado já visto

Ainda de acordo com as informações, o Hubble também determinou recentemente o tamanho do maior núcleo de cometa gelado já visto.

Com 80 milhas de diâmetro e 50 vezes maior que os cometas típicos, este cometa é maior que o estado de Rhode Island.

Está vindo em nossa direção a 22.000 milhas por hora, mas não se preocupe – não vai chegar mais perto do que cerca de um bilhão de milhas do Sol, um pouco mais longe do que Saturno. Confira:

