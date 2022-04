Uma mulher admitiu que ficou em risco depois que ignorou o conselho de não beber álcool imediatamente após o preenchimento labial e percebeu seu erro amargamente.

Taylor-Jay, que é do Reino Unido, foi ao TikTok para compartilhar um vídeo no qual ela disse que ficou “absolutamente fumegante” logo após ter injetado preenchimento em seus lábios, mesmo tendo sido advertida contra beber.

Como resultado, ela ficou com lábios inchados - já que o álcool é conhecido por aumentar as chances de inchaço, inflamação e hematomas para aqueles que fizeram recentemente os lábios, como detalhado pelo site The Mirror.

Taylor-Jay, que posta sob o nome de usuário @taylor.jay04x , escreveu em seu vídeo: “Quando fiquei absolutamente fumegante horas depois de fazer meus lábios, apesar de ter sido avisada para não beber”.

Jovem ignora aviso médico de não beber depois de procedimento estético e se arrepende amargamente

Os especialistas recomendam esperar pelo menos 24 horas após o preenchimento antes de ir aos bares para uma noite de bebedeira para minimizar suas chances de inchaço indesejado.

E depois que Taylor-Jay admitiu ignorar esse conselho, os comentaristas foram rápidos em perguntar por que ela não ouvia os profissionais.

Taylor-Jay também revelou que esta foi a segunda vez que ela fez seus lábios, e insistiu que estaria atendendo o tempo de espera recomendado na próxima vez, pois disse “nunca mais” para beber tão logo.

Crédito (Reprodução Redes Sociais)

Com informações do site The Mirror