Golpes por meio do WhatsApp crescem descontroladamente; confira táticas usadas por criminosos

Illustration photo shows Whatsapp App logos on a mobile phone in Sao Paulo (Nacho Doce/REUTERS)

Em fevereiro deste ano, a PSafe registrou um aumento de 100% de tentativas de golpes virtuais financeiros em relação ao mês anterior, no Brasil.

Apesar de ser o mês mais curto do ano, com 28 dias, no mês de fevereiro foram registrados mais de um milhão de bloqueios deste tipo de golpe.

Como detalhado pela página, por meio do blog oficial, o número é 100% superior ao registrado em janeiro, quando foram contabilizadas pouco mais de 510 mil tentativas.

“Em 2021, o phishing bancário foi o terceiro principal tema mais explorado por cibercriminosos em golpes de phishing no Brasil, com mais de 4.5 milhões de detecções, ficando atrás apenas de phishing genérico e falsas premiações”, detalhou.

Golpes crescem descontroladamente

As mensagens com os golpes bancários geralmente são disseminadas por meio de aplicativos de mensagens (como o WhatsApp), SMS, redes sociais ou e-mail.

Podem conter diversas mensagens: oferecendo cartão de crédito com limite alto, retorno de PIX, falsa atualização de cadastro no banco, site falso de e-commerce que rouba dados (inclusive do cartão de crédito), entre outros.

Ainda de acordo com as informações, como são sites falsos utilizados principalmente para roubar dados, a vítima não se dá conta de que caiu de imediato no golpe e pior: passa a disseminar não intencionalmente a mensagem fraudulenta.

Dicas de prevenção

A primeira e principal: tenha uma solução de cibersegurança instalada em seu dispositivo.

Desconfie de qualquer mensagem que ofereça alguma vantagem ou premiação, incluindo retorno de PIX;

Fique atento a qualquer movimentação bancária diferente;

Troque suas senhas com frequência;

Ao realizar compras, sempre que possível opte por cartões de crédito virtuais, pois são mais fáceis de serem cancelados;

Se o banco permitir, faça o ajuste do limite do cartão de crédito para um valor menor;

Antes de clicar em qualquer link, busque os canais oficiais das empresas;

Com informações da PSafe