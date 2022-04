Flamengo e paiN Gaming fazem a final do CBLOL Academy

A Arena CBLOL recebeu a torcida pela primeira vez para celebrar a final da primeira etapa do CBLOL Academy, disputada entre Flamengo Esports e paiN Gaming.

Enquanto Fla vem para tentar conquistar o terceiro título consecutivo do CBLOL Academy, a paiN joga pela revanche, e por uma possível dobradinha com a equipe principal que disputa a final do CBLOL no próximo final de semana contra a RED Canids Kalunga.

Jogando pela primeira vez no stage, e com direito a presença da torcida, o confronto entre as duas equipes rendeu uma série emocionante.

Flamengo vem contudo pra partida

No primeiro jogo do dia o Flamengo veio com tudo e conquistou uma vantagem importante logo no início da partida. Foram cinco eliminações e um dragão nos primeiros 10 minutos de jogo que garantiram uma segurança no ouro conquistado.

Recuada, a paiN ficou dependendo de conquistar tempo, e boas lutas para conseguir se manter viva na partida que ficou extremamente favorável para o Fla logo no início do jogo.

Em uma teamfight bem encaixada na rota inferior, o Flamengo conseguiu boas eliminações e seguiu rumo ao nexus da paiN para abrir o placar na série.

paiN devolve na mesma moeda

O segundo jogo começou trazendo novidades na equipe da paiN, que passou por uma substituição em seu elenco durante o intervalo. Pela rota do meio, Blacky deu lugar a Qatz que entrou para partida trazendo a campeã Vex.

E se no primeiro jogo o Flamengo chegou atropelando, na segunda partida do dia foi a vez dos Tradicionais, que vieram com tudo pra partida e dominaram o jogo desde os primeiros minutos.

Teve dragão, arauto e diversas eliminações que colocaram o Flamengo em uma situação difícil de recuperar. No final, a paiN conquistou a vitória e empatou a série em 1 a 1.

Leia também: Arena CBLOL recebe o público pela primeira vez

Tudo igual no placar

Para o terceiro jogo do dia as duas equipes voltaram concentradas para tentar pegar a vantagem de poder ficar a 1 ponto de conquistar o campeonato.

Novamente o Fla começou melhor na partida, garantindo dois abates em cima do jogador da rota do topo da paiN, “SkyBart”.

No entanto, ao contrário dos jogos anteriores, nenhum dos times disparou no placar de forma imparável até que uma teamfight pelo barão colocou o Flamengo em grande vantagem na partida e, novamente, em uma jogada pela rota inferior, a paiN viu seu nexus cair e o Fla ficar a 1 ponto de conquistar o tricampeonato do CBLOL Academy.

VAMOS DE JOGO 5 NA GRANDE FINAL DO #CBLOLACADEMY! 🎉



Em uma partidaça de LB do @blackyylol, a @paiNGamingBR empata a série! 🔥



🔴 https://t.co/A7ZSPZMdYc pic.twitter.com/CWHJPEbzgG — CBLOL (@CBLOL) April 16, 2022

O quarto jogo pode decidir a série

Para o quarto jogo do dia, a paiN volta com sua formação inicial e Blacky substitui Qatz pela rota do meio. Jogando para levar a série ao quinto jogo, os Tradicionais entraram na partida visivelmente nervosos, e pela primeira vez tivemos uma partida de início lento.

O jogo seguiu extremamente equilibrado e a diferença no placar ficou por conta dos objetivos que garantiram uma segurança de ouro para a paiN, que após o terceiro dragão começou a encaixar sua composição.

Graças aos três dragões conquistados no início da partida, a paiN consegue a Alma do Dragão do Oceano que garante um buff permanente para os jogadores, mas ainda assim o jogo seguiu em aberto até que uma jogada extremamente bem executada pelos Tradicionais colocou a equipe em condição de vitória ao conquistar os buffs do Dragão Ancião e buff do Barão.

VAMOS DE JOGO 5 NA GRANDE FINAL DO #CBLOLACADEMY! 🎉



Em uma partidaça de LB do @blackyylol, a @paiNGamingBR empata a série! 🔥



🔴 https://t.co/A7ZSPZMdYc pic.twitter.com/CWHJPEbzgG — CBLOL (@CBLOL) April 16, 2022

Com o quarto jogo indo pra conta da paiN, a série ficou empatada em 2 a 2 e segue para o jogo de desempate.

Tudo ou nada

As duas equipes chegam para o quinto jogo sabendo que a série, e a etapa do campeonato, se resume a essa partida.

O início do jogo foi novamente tenso, mas dessa vez a vantagem de objetivos ficou por conta da equipe do Flamengo que conquistou os dois arautos e os três primeiros dragões ficando no ponto de Alma antes dos 20 minutos de partida e conquistando o a Alma da Montanha aos 23 minutos.

Com o placar de ouro praticamente empatado, o Flamengo conseguiu se recolocar na partida após conquistar a alma e rumou para fazer o buff do Barão e impor uma vantagem que pode ser extremamente decisiva para a série.

Em uma série disputadíssima, o @flaesports bate a @paiNGamingBR por 3x2 e conquista o seu terceiro título consecutivo do #CBLOLAcademy! 🔥



🔴 https://t.co/A7ZSPZMdYc pic.twitter.com/YZQr1wzFm6 — CBLOL (@CBLOL) April 16, 2022

Depois de lutas intensas e emocionantes pelo buff do Dragão Ancião, o Fla levou a melhor e conquistou a vitória na última partida da série, marcando o tricampeonato do Flamengo no CBLOL Academy.