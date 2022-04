Arena CBLOL recebe o público pela primeira vez

Estamos prestes a conhecer o campeão da primeira etapa do CBLOL 2022. A grande final do Campeonato Brasileiro de League of Legends acontecerá no próximo sábado, 23 de abril, na Arena CBLOL, em São Paulo.

A série de Melhor de Cinco partidas entre RED Canids Kalunga e paiN Gaming tem tudo para deixar os torcedores com os nervos a flor da pele, mas enquanto a grande final não chega, a Arena CBLOL recebe pela primeira vez os torcedores.

Neste sábado, 16 de abril, é a vez do CBLOL Academy conhecer o campeão da sua primeira etapa, e também a primeira equipe a levantar um troféu na nova casa do CBLOL.

Assim como no grupo de elite do League of Legends brasileiro, a final do Academy também conta com a presença da equipe da paiN Gaming, que enfrenta os bicampeões da equipe de base do Flamengo Esports.

Flamengo e paiN fazem a final do CBLOL Academy

Na primeira partida com a presença do público garantida na Arena CBLOL, em São Paulo, as equipes do Flamengo e da paiN Gaming se enfrentam na busca pelo título do CBLOL Academy.

Jogando sua terceira final consecutiva, a equipe do Flamengo chega para a decisão na intenção de defender o título e levar o tricampeonato para casa.

Para chegar na final, o Rubro-Negro precisou se adaptar ao longo do campeonato uma vez que parte da equipe saiu da categoria de base para assumir uma posição na equipe principal que disputou o CBLOL. Após uma campanha regular na faze de grupos, o Fla conquistou sua vaga para a final após vencer a FURIA por 3 a 1 nas quartas de final e a LOUD, uma das grandes favoritas, por 3 a 1 na semifinal.

Por outro lado, sonhando em conquistar uma dobradinha, já que sua equipe principal está disputando o título do CBLOL, a equipe da paiN Gaming chega em busca de uma revanche. Os Tradicionais perderam o título do CBLOL Academy na segunda etapa de 2021 justamente para a equipe do Flamengo.

Depois de uma campanha consistente durante a fase de grupos, a paiN chega na final depois de uma vitória por 3 a 2 nas quartas de final contra a INTZ, e uma série de 3 a 0 contra a Netshoes Miners na semifinal.