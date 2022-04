WhatsApp anuncia grande transformação do app de mensagens com nova atualização; confira

O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou nesta semema uma grande atualização com várias novidades para os sistemas Android e iOS.

Como detalhado pelo blog da plataforma, primeiramente, as Comunidades do WhatsApp permitirão que as pessoas reúnam grupos relacionados sob uma mesma estrutura que funcione para elas.

Dessa forma, os participantes poderão receber avisos enviados para toda a Comunidade e organizar grupos menores para discutir os assuntos que são de seu interesse com facilidade.

As Comunidades também contarão com novas ferramentas avançadas para admins, como o envio de avisos a todos os participantes e o controle de quais grupos podem ser adicionados.

“Por exemplo, acreditamos que as Comunidades tornarão mais fácil para um diretor de escola reunir todos os pais e responsáveis para compartilhar avisos importantes e criar grupos para turmas específicas e atividades extracurriculares ou voluntárias”, detalhou.

A plataforma também está fazendo uma série de melhorias na maneira como os grupos funcionam no WhatsApp, mesmo que não façam parte de uma Comunidade.

Esses recursos serão disponibilizados gradualmente nas próximas semanas, e as pessoas poderão começar a testá-los mesmo antes de as Comunidades estarem prontas. Confira:

Reações : as reações com emojis estão chegando ao WhatsApp para que as pessoas possam expressar opiniões rapidamente, sem precisar inundar as conversas com novas mensagens.

: as reações com emojis estão chegando ao WhatsApp para que as pessoas possam expressar opiniões rapidamente, sem precisar inundar as conversas com novas mensagens. Mensagens apagadas por admins : admins de grupos poderão apagar mensagens problemáticas ou inadequadas para todos os participantes.

: admins de grupos poderão apagar mensagens problemáticas ou inadequadas para todos os participantes. Compartilhamento de arquivos : estamos aumentando o limite do compartilhamento de arquivos para até 2 GB, para que as pessoas possam colaborar facilmente em projetos.

: estamos aumentando o limite do compartilhamento de arquivos para até 2 GB, para que as pessoas possam colaborar facilmente em projetos. Chamadas de voz com mais participantes: disponibilizaremos chamadas de voz em que até 32 pessoas poderão entrar com apenas um toque, com um design totalmente novo, para aquelas horas em que falar ao vivo é melhor que por escrito.

Ainda de acordo com as informações, as Comunidades são naturalmente privadas, e é por isso que o app continuará a proteger as mensagens com a criptografia de ponta a ponta.

“Esta tecnologia de segurança nunca foi tão necessária para proteger a privacidade e a segurança das pessoas”, completou. Confira:

