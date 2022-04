Relacionamento: 3 mentiras comuns que parceiros dizem quando estão sendo infiéis

Na lista de maiores dores possíveis em um relacionamento, a traição com certeza está entre as mais evidentes, isso porque faz com que a pessoa [vítima] se pergunte por diversas vezes o que fez de errado para receber tal atitude.

E, se você tem desconfianças ou apenas quer se manter inteirado, trouxemos nesta oportunidade 3 mentiras comuns que parceiros contam quando estão sendo infiéis. As dicas são compartilhadas pelo portal de notícias Nueva Mujer.

1 - “Vou sair com um novo amigo”

Para começar a nossa lista temos esta que é uma das desculpas mais frequentes. De repente, seu parceiro faz um amigo novo, que você não tem nenhuma informação e os encontros de ambos se tornam cada vez mais frequentes.

Se isso acontece em seu relacionamento é melhor levantar o radar e ficar atento aos sinais.

Veja também esta notícia sobre relacionamento: É possível recuperar a confiança em alguém após ser traída?

2 - “Estou esperando uma ligação importante”

Embora de fato isso possa ser verdade, se os dias passam e seu companheiro não desgruda do celular, pode ser que ele esteja conversando com alguém importante e que você esteja sobrando nessa relação.

Ainda sobre este ponto, notará que ele tenta ao máximo proteger o celular e que você se mantenha distante.

3 - “Deixa que eu faço”

Você sempre fez algumas tarefas e agora ele quer, por exemplo, lavar a roupa? Veja se ela não está tentando ocultar algo que não quer que perceba.

Importante: isso não significa que você precisa desconfiar de tudo, mas prestar atenção quando situações atípicas acontecem, ok?

#FicaADica

Lembre-se sempre que o melhor caminho e o mais saudável para um relacionamento é o diálogo, então, seja franca com seu parceiro sobre quais são suas desconfianças para que, se possível, todos os fatos sejam esclarecidos.

+ APROVEITE A OPORTUNIDADE E SIGA LENDO ESTAS NOTÍCIAS: