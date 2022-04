Alguns signos do zodíaco não são os mais rápidos quando se trata de superar as feridas que relacionamentos do passado deixaram. Por isso, eles podem enfrentar problemas na vida amorosa enquanto não viram a página.

Confira os signos que podem se intoxicar por amores do passado:

Gêmeos

O geminiano pode demorar em viver algo mais sólido e duradouro. Por isso, quando este tipo de relacionamento termina mal, ele irá carregar por um tempo o trauma de ter se dedicado a algo que não evoluiu como o esperado e planejado. É preciso que este signo comece a acreditar novamente no seu potencial de amar e fazer dar certo, se afastando do julgamento dos outros e dos pensamentos destrutivos que podem rondar sua mente. A insegurança irá terminar e será possível querer bem novamente!

Virgem

O virginiano é do tipo que não foge dos compromissos e entra empenhado nos relacionamentos, se dedicando bastante e ficando bem desapontado quando as coisas terminam mal. Este signo sentirá a lealdade ferida, mas é também tomado pela insegurança de que as outras pessoas o encontrem menos capaz de construir ou manter algo importante. Quando aprende a se fortalecer aos poucos e se abrir para novas experiências com coragem para errar ou acertar, pode se libertar dos fantasmas que o travam.

Capricórnio

O capricorniano é um dos signos mais concentrados em ter sucesso em seus projetos e seus relacionamentos também fazem parte deste trabalho duro. Ele se sente que sua energia se apaga quando não consegue fazer algo dar certo e busca encontrar respostas, deixando que os pensamentos e sentimentos deem circulo dentro dele por um bom tempo. É preciso aceitar que não se pode ser responsável de tudo e encontrar o amor verdadeiro não é uma tarefa fácil, assim ele se torna capaz de voltar a arriscar e embarcar as aventuras que o levem a acreditar de novo no amor.

Aquário

Quando passa por uma decepção amorosa, o aquariano pode fechar totalmente seu coração para mostrar qualquer tipo de sentimento que o deixe mais vulnerável. Eles colocam as emoções bem guardadas e podem ficar na defensiva, não se entregando quase nada para as novas oportunidades amorosas que surgem. É preciso que ele comece a se encontrar com calma, lidando com os traumas e superando, para só então voltar a enxergar as belezas do amor.

