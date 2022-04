Os signos que mais sentem a intensa Lua Cheia em Libra do fim de semana

Em 16 de abril de 2022, uma Lua Cheia em Libra ganha os céus e evidencia assuntos envolvendo a vida pessoal e os relacionamentos que são mantidos, com o mundo e com as outras pessoas. Para alguns signos do zodíaco, esta será uma fase ainda mais intensa, que pode influenciar acontecimentos nos próximos seis meses.

Confira quais são os signos que mais sentirão os efeitos desta Lua Cheia poderosa:

Áries

Esta energia motiva a refletir sobre seus laços e os compromissos. Além de olhar para o outro, agora é possível se colocar em prioridade, reavaliando a reciprocidade. Decisões sobre direções e o que é melhor precisam ser feitas. Não tema expandir a mente para ver as oportunidades que se aproximam no horizonte, inclusive na vida financeira. Prepare-se para curas e novas perspectivas que iluminam determinadas questões como nunca antes.

Câncer

A necessidade de encontrar o equilíbrio em seu lar, vida pessoal e profissional o ajudará a se tornar ainda mais independente. Esta energia o faz se movimentar para buscar a verdade e aquilo que realmente o inspira, focando seus esforços em o que é importante. Este também pode ser o momento de encontrar a sua verdade e se conectar com as pessoas que querem conhece-la, seja no amor, amizade ou outras relações.

Confira mais: Os signos que não consideram nenhuma conquista impossível no amor

Libra

Este é um momento de energias intensas, por isso é bom ter cuidado com as emoções e também com os dramas. Aproveite os desafios para se colocar em primeiro lugar e sentir o que realmente guia o seu caminho. Ao encontrar a própria voz e ser sincero em suas conexões, é possível acessar poderes que até então estavam ocultos. Quem veio para ficar irá admirar sua autenticidade.

Capricórnio

Existe uma evolução importante acontecendo em sua vida e o impulsionando em direção aos objetivos. Os propósitos ficam cada vez mais claros e é possível começar a trabalhar pelo futuro que deseja. Mantenha a firmeza, mas não deixe de ser gentil e empático. Lembre-se que além da carreira e compromissos, é necessário ouvir seu interior e necessidades emocionais.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!