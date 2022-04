Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 15 a 17 de abril de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 15 a 17 de abril de 2022:

Áries

São dias para encontrar a serenidade para lidar com as situações difíceis. A fé irá ajudar a se conectar com o próprio poder e ter sucesso. Mudanças chegam e é melhor agradecer os novos caminhos. Nem tudo é o que parece; assuma a intuição e atenção para compreender a realizada. Cuide dos ossos e das pernas, evitando esforços físicos intensos e acidentes. O amor pede iniciativa e momentos significativos.

Touro

Entenda como os caminhos se abrem e saiba aproveitar tudo a seu favor. A energia pede limpeza e perdão; liberte-se da mágoa e rancor. Novas fases esta o começando e é preciso ser positivo para ter êxito. Cuidado com o que consome, pois o estomago será sue ponto fraco. Notícias irão surpreender. No amor, liberte-se do que é tóxico e tome decisões. Fique atento com pessoas que não contam a verdade.

Gêmeos

Dias de paixão e romantismo que podem render novidades na vida amorosa. A comunicação é mais intensa e um novo ciclo nasce. As mudanças são importantes e um novo emprego pode surgir. O amor será o foco, mas é preciso permitir o despertar sentimental; o amor pode estar próximo e você ignora. Olha ao redor e não tema tanto tomar decisões.

Câncer

Momento de ânimo e comemoração. Algo é encontrado. Deixe para trás as brigas e manipulação. Você se distancia de alguém que quer o seu bem. Fique atento a novos trabalhos. Casais precisam se apoiar e comunicar sentimentos. Solteiros precisam parar de temer o amor. Acredite no bem e na sua intuição.

Leão

Cuidado com enganos e seja mais esperto. Mudanças de casa ou de lugar. Tudo se movimenta e novos sentimentos nascem. É preciso ter mais calma e paciência para atrair a prosperidade. Seja positivo e cuide mais do estresse que pode atrapalhar a sua vida. Afaste-se dos conflitos e não discuta. O passado não pode mais atrapalhar seu presente. Tenha muito bem definidas as consequências dos seus atos.

Virgem

Fique atento com os sonhos e não coloque travas em tudo; confie na intuição e saiba seguir em frente. Momento de surpresa no trabalho. Precaução com quedas e acidentes. Existem pessoas que não desejam sua evolução; proteja-se. A calma chegará depois do conflito. O amor mostra seu poder e um novo relacionamento pode nascer.

Libra

Hora de perceber quem deseja controlá-lo e tem inveja; escolha melhor os amigos e quem vive próximo. Tenha mais clarezas e busque a estabilidade em tudo, inclusive no trabalho. A verdade pode ser difícil, mas é nobre. Atenção extra com traições. Cuide mais da saúde para evitar gripes.

Escorpião

Mudanças são percebidas e situações difíceis precisam ser superadas. Metas não podem ser deixadas de lado. É importante buscar o êxito e aceitar a ajuda de quem é sincero. Cuide mais da saúde emocional. Um novo amor pode surgir. Desejos ocultos são revelados. É hora de se proteger mais. Alguém voltará do passado.

Sagitário

Busque a plenitude e se entusiasme a passar mais tempo com quem realmente faz bem; é preciso deixar o que é negativo. Encontros acontecem e sentimentos surgem. Cuidado com traições de alguém, principalmente no trabalho; use a intuição. Decisão importante e necessidade de faxina emocional. Reconciliações no amor.

Capricórnio

Hora de ter uma comunicação melhor no amor e evitar separações. A harmonia e entusiasmo ajudam a encontrar a felicidade; melhore os ânimos sempre. Existe um poder em suas mãos. Permita mudanças positivas e tome decisões sem medo. Quem é negativo precisa ser afastado; não tenha pena de quem não merece. Sua paz vale ouro.

Aquário

Cuidado com quem está ao seu lado, mas não é uma energia positiva. A intuição será ativada. Trabalhe bastante o foco no presente e tenha atenção com os detalhes. É hora de pensar bem antes de falar. Dedique tempo ao relacionamento. Busque a estabilidade emocional para poder aproveitar o momento.

Peixes

Hora de pensar bem antes de agir. Novas experiências irão surgir e é preciso seguir em frente. Uma aventura no amor. Seja atento com seu relacionamento para conseguir o que quer. Cuidado com triângulos amorosos. Encontros. Viagens. Lembre-se que os caminhos sempre se abrirão novamente, mesmo quando não parece.

