O aplicativo de mensagens WhatsApp anunciou nesta semana pacotão de melhorias para os usuários dos sistemas Android e iOS.

As novidades foram reveladas no blog oficial do app de mensagens. São os novos recursos:

As reações com emojis estão chegando ao WhatsApp

Admins de grupos poderão apagar mensagens para todos os participantes.

Limite do compartilhamento de arquivos para até 2 GB.

Chamadas de voz com mais participantes.

Comunidades do WhatsApp

Os novos recursos preparam o terreno para um lançamento maior da popular plataforma: o WhatsApp Comunidades.

As Comunidades do WhatsApp permitirão que as pessoas reúnam grupos relacionados sob uma mesma estrutura que funcione para elas.

Dessa forma, os participantes poderão receber avisos enviados para toda a Comunidade e organizar grupos menores para discutir os assuntos que são de seu interesse com facilidade.

WhatsApp manda ‘indireta’ pra rival Telegram com lançamento de novo recurso

Durante o anúncio no blog oficial, nesta semana, o app de mensagens WhatsApp mandou ‘indireta’ pra rival Telegram.

“Enquanto outros apps estão criando conversas para centenas de milhares de pessoas, nós escolhemos ajudar os grupos que fazem parte do nosso dia a dia”, escreveu.

Como todos sabem, os grupos do Telegram podem ter até 200.000 membros.

Com informações do blog do app