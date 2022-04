WhatsApp: estão são as novidades que foram liberadas no app recentemente; você sabia?

Todos os dias, os usuários enviam uma média de 7 bilhões de mensagens de voz no aplicativo WhatsApp. Elas são protegidas com a criptografia de ponta a ponta para mantê-las privadas e seguras em todos os momentos.

E recentemente foram revelados novos recursos que deixam a experiência de enviar e receber mensagens de voz no WhatsApp ainda melhor.

Estão são as novidades que foram liberadas no app recentemente

É fácil e todo mundo pode usar. Confira as novidades:

Reprodução fora da conversa : ouça uma mensagem de voz sem precisar manter a conversa aberta, enquanto faz outras coisas ou lê e responde a outras mensagens.

: ouça uma mensagem de voz sem precisar manter a conversa aberta, enquanto faz outras coisas ou lê e responde a outras mensagens. Pausar/retomar a gravação : agora, ao gravar uma mensagem, você pode pausar a gravação, caso haja uma interrupção ou você precise pensar no que falar, e retomá-la quando estiver tudo pronto.

: agora, ao gravar uma mensagem, você pode pausar a gravação, caso haja uma interrupção ou você precise pensar no que falar, e retomá-la quando estiver tudo pronto. Visualização em forma de onda : mostra uma representação visual do som na mensagem de voz para ajudar a acompanhar a gravação.

: mostra uma representação visual do som na mensagem de voz para ajudar a acompanhar a gravação. Prévia da gravação : ouça suas mensagens de voz antes de enviá-las.

: ouça suas mensagens de voz antes de enviá-las. Retomar a reprodução : quando estiver escutando uma mensagem de voz e quiser pausá-la, você pode voltar a escutar de onde parou ao retornar à conversa.

: quando estiver escutando uma mensagem de voz e quiser pausá-la, você pode voltar a escutar de onde parou ao retornar à conversa. Reprodução acelerada de mensagens encaminhadas: ouça as mensagens de voz mais rapidamente nas velocidades 1,5x ou 2x, tanto as mensagens comuns quanto as encaminhadas.

Conforme revelado pelo blog da plataformas, as novidades foram liberadas para os usuários dos sistemas Android e iOS. Confira:

