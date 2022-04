Virginia Fonseca lança fragrâncias para comemorar 1 ano de casamento com Zé Felipe

No final do mês de março, em comemoração de 1 ano de casamento com o cantor Zé Felipe, a digital influencer Virginia Fonseca lançou dois perfumes intitulados de VF e ZF, siglas dos nomes Virginia Fonseca e Zé Felipe.

Em uma publicação no seu Instagram a influencer disse: “Hoje completamos 1 ano de casados e com isso preparamos uma surpresaaaa p vocês!!! Com muito trabalho, dedicação e carinho, conseguimos lançar p vocês nossa essência, nosso cheiro, para mulheres intensas e homens modernos!!! VF + ZF. Que honra, que prazer, um perfume com uma fixação de dar inveja e uma fragrância que vocês NUNCA MAIS vão esquecer!!!! Nossa essência com vocês”.

Virginia lançou os perfumes pela sua própria marca. No site é possível encontrar mais informações sobre os perfumes. A fragrância Virginia Fonseca é um desodorante colônia que possui o caminho olfativo de “Floral Ambery” com notas olfativas de frutas amarelas e jasmim, com o fundo mais adocicado do âmbar e pachouly. A descrição ainda informa que é um aroma “para uma mulher determinada,, transformadora, que vive intensamente, sem rótulos e sem medo de ser quem é”.

Já a fragrância Zé Felipe também é um desodorante colônia “perfeito para homens de personalidade marcante, modernos e conectados, trazendo uma característica de um homem prático e sofisticado, tudo o que a rotina exige.”. As notas dessa fragrância são saídas frutadas misturadas com o âmbar e fougere.

A marca da digital influencer, criada juntamente com uma sócia, já conta com outros produtos como maquiagens, produtos de higiene para o rosto e cabelo.

