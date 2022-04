Relacionamento: 3 sinais de que o crush ainda gosta da ex e que você deve ‘cair fora’ Foto ilustrativa - Pexels

Ninguém merece se interessar por alguém que ainda gosta da ex, não é mesmo? Isso porque tal situação faz com que a maioria das pessoas saia machucada do que poderia vir a se tornar um relacionamento.

Pensando nisso, se você quer evitar uma furada, para te dar uma mãozinha, trouxemos hoje 3 sinais de que o crush ainda gosta da ex e que você deve ‘cair fora’. As recomendações são compartilhadas pelo portal de notícias Nueva Mujer.

1 - Ele vive stalkeando ela

Se você percebe que o seu crush ainda acompanha a ex nas redes sociais e, além disso, deixa diversos comentários e curtidas em suas publicações, este pode ser um indicativo para que você caia fora desta relação.

Mais além de não ser uma situação saudável, você não merece passar por isso e sim ter alguém que de fato esteja interessado em sua pessoa

2 - O crush não para de falar na ex

Você já ouviu falar em “red flag”? Caso não, trata-se de um traço ou padrão de comportamento de uma pessoa que é prejudicial a outra.

Embora seja comum, dependendo do caso, que uma pessoa relembre uma situação inusitada ou engraçada que viveu, caso note que isso é algo frequente e na verdade é o único tema das conversas, fique atento pois há grande possibilidade de que o crush ainda gosta da ex.

3 - Ele não quer um novo relacionamento

Aqui temos dois fatores que devem ser levados em consideração:

Primeiro: A pessoa está bem consigo mesmo e por isso não quer ter um novo relacionamento, o que está ok;

A pessoa está bem consigo mesmo e por isso não quer ter um novo relacionamento, o que está ok; Segundo: Ela não quer um novo relacionamento por estar machucada ou porque ainda sente algo pelo ex.

Importante: Ainda sobre este último tópico de nossa lista, não tenha medo! Se nada estiver claro para você, converse com o “paquera” para que as coisas sejam esclarecidas.

