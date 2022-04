Prótese peniana do Exército: saiba qual a função do material nas relações sexuais e o que o implante influencia no ato. (Reprodução/Pixabay/Divulgação)

Nesta semana, a aquisição de próteses penianas por parte das Forças Armadas deu o que falar na internet. O Exército brasileiro teria comprado 60 próteses infláveis no ano passado. Os tipos dos materiais adquiridos foram os infláveis e maleáveis, variando de 10 a 25 centímetros. O uso do objeto tem o propósito de auxiliar a quem possui disfunção erétil.

Com o assunto rolando nas redes, fica a questão: qual o papel da prótese peniana no sexo? Para entender como isso funciona, é necessário contextualizar o uso para quem possui disfunção erétil.

A disfunção erétil, nada mais é do que a própria impotência sexual causada para quem tem pênis. A condição implica na dificuldade de ereção permanente do órgão genital, mas não é classificada como doença, sendo apenas uma falha ocasional.

Em entrevista ao Portal Drauzio Varella, o cirurgião vascular Dr. José Mário Reis relatou que a principal causa para o problema é a emocional, presente em cerca de 70% dos casos. “Os 30% restantes apresentam uma disfunção orgânica que pode ser vascular de origem arterial, hormonal e, em pequeno número, resultado de alterações na anatomia do pênis, como ocorre na doença de Peyronie”, afirmou o especialista.

A prótese peniana e o sexo

De acordo com o Portal Drauzio Varella, o problema da disfunção erétil atinge grande parte dos brasileiros, sendo a causa de questões psicológicas, a remoção da próstata para casos de câncer a até mesmo problemas cardíacos. Caso o tratamento não funcione, é aí que o implante peniano cumpre sua função.

A prótese peniana é classificada de três formas:

1 – Maleável ou semirrígido;

2 – Articulável;

3 – Hidráulico ou inflável.

O implante tem como objetivo auxiliar na ereção durante as relações sexuais.

A prótese não altera a capacidade de sentir prazer, ou até mesmo a ejaculação. O material é feito justamente para dar suporte no sexo. No final da relação sexual, e só dobrar o pênis ou acionar a bomba do material, dependendo do tipo implantado.

O implante está disponível no SUS e sistema privado, sendo realizado de forma segura.

