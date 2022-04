Os signos que precisam manter a calma; é a decisão mais esperta

Em 14 de abril de 2022, Marte, o planeta da ação, deixa Aquário para entrar em Peixes, um signo que é capaz de “frear” a energia e motivação deste astro, deixando as energias mais turbulentas e colocando algumas personalidades em possíveis problemas.

A energia, que irá durar até 24 de maio de 2022, pede mais desanco e calma, aguardando a hora certa de agir. Para muitos, é um momento de se organizar para receber as oportunidades e aproveitar.

Confira os signos que precisam manter a calma nesta fase:

Áries

É melhor praticar a calma e a gentileza em sua vida. O ritmo das coisas pode ser mais lento agora e isso testará sua paciência, mas pede a atenção para reavaliar as situações com um olhar mais completo e atento. Lembre-se que a todo momento decisões são tomadas e elas abrem novos caminhos; tome as rédeas da sua jornada com consciência.

Gêmeos

Para conseguir os resultados que deseja, é importante ter os objetivos claros; este é o momento de planejar e ir passo a passo concretizando as ambições. Tenha persistência e paciência, especialmente para pensar e repensar. Dessa forma, será mais fácil fazer um bom trabalho para os projetos importantes da sua vida e se sentir orgulhoso.

Confira mais: Os signos do zodíaco que sempre vivem amores intensos

Aquário

Cuidado para não ficar muito ansioso com os assuntos que envolvem lucros e dinheiro; mantenha-se centrado para não desperdiçar ou ficar envolvido por aquilo que não o convém apenas por deslumbre. É hora de pensar bem antes de agir e planejar com cautela.

Leão

Mudanças podem começar a surgir de dentro para fora e é um momento íntimo, de muita atenção a si mesmo. Mantenha a paciência e a reflexão para compreender o que sente e como a vida emocional está ocupando espaço no momento. Ter o autocuidado e a saúde mental em dia irá ajudar a desvendar as revelações desta fase. As questões internas são delicadas e precisam de calma!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!