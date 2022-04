Os signos do zodíaco que podem se reconciliar

Em 14 de abril de 2022, Marte, o planeta da ação, entrará em Peixes, um dos signos mais empáticos e sentimentais do zodíaco. Esta energia irá durar até 24 de maio de 2022 e, enquanto pode ser turbulenta para alguns signos do zodíaco, para outros motivará algumas reconciliações em suas vidas.

Este é um momento de ir com calma e aproveitar a oportunidade para perseguir os objetivos internos ,mais ligados aos sentimentos e necessidades verdadeiras. Além de perceber, visualizar e fazer as pazes, é o momento de alcançar as conexões importantes na vida emocional.

Confira os signos que podem se reconciliar:

Virgem

Existe uma noção mais construtiva de compromisso e empatia ajudando-o a olhar todos os lados das situações. Permita que isso transforme alguns pensamentos e entenda que é possível colocar limites sem deixar de estar com alguém que ama. É uma boa hora para fazer as pazes, mas o orgulho deve ser controlado.

Touro

Não tenha medo de procurar fundamentos, detalhes e dar um tempo para colocar a cabeça no lugar; é preciso ir a fundo em algumas situações para poder enxergar a realidade com mais clareza. Não permita que o orgulho e a impulsividade subam na cabeça, pois apenas a calma e os pés no chão o ajudam. Tudo isso trará a reconciliação.

Sagitário

Voltar para casa e para quem o acolheu no passado é uma energia muito presente agora. Lembre-se de fazer os planos com calma e regressar para as suas raízes com entendimento, assim você aprende a nutrir o presente de forma muito mais saudável, inclusive na família. Não fique apenas na saudade, comece a agir.

Peixes

Hora de manter as boas energias e iniciar as aproximações que deseja com calma e coragem. É importante fazer as pazes com seus novos passos e sair do medo, experimentando novas formas de se aventurar nos projetos, relacionamentos e movimentos. A perseverança e a calma o levam onde você deseja.

