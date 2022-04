Os signos com a maior intuição deste fim de semana

O terceiro fim de semana de abril de 2022 chegou com uma poderosa Lua Cheia em Libra. Durante estes dias, alguns signos do zodíaco podem ter uma conexão especial com a intuição e podem receber mensagens importantes do universo.

Confira quais são eles e como se preparar para acessar o sexto sentido:

Áries

Momento de encontrar respostas sobre relacionamentos que estão funcionando ou não, pensando principalmente na independência e futuro. A visão da intuição se aprofunda e é possível enxergar o que antes estava oculto; analise suas crenças e permita ser guiado pelo sexto sentido com sabedoria.

Gêmeos

São dias de mudanças que levarão a resultados, principalmente no amor e romance; abra-se e considere bastante suas palavras, pois elas precisam construir e não destruir. A intuição está se comunicando com você e deve ser ouvida com calma; expanda sua mente para não se limitar.

Virgem

É muito mais fácil encontrar o que funciona ou não em sua vida, inclusive relativo a finanças. Lembre-se de buscar as soluções para os problemas e acesse novas perspectivas, pois existe uma conexão especial com a intuição. Mantenha a comunicação e a proximidade com quem faz bem.

Confira mais: Os signos do zodíaco que sempre vivem amores intensos

Escorpião

O interesse pela espiritualidade e assuntos mais profundos é maior agora. Seus sonhos podem trazer informações importantes e intuitivas. É hora de ter confiança na sua maneira de analisar e interpretar sinais. Esteja atento.

Sagitário

Sua vida social está em alta, mas é importante manter o equilíbrio e refletir sobre os objetivos realmente importantes. Principalmente no domingo, os sonhos e sinais da intuição dão as caras, pois a sensibilidade estará maior. Dê um tempo para receber e refletir sobre as mensagens.

Peixes

Os sentimentos e os mistérios emergem neste fim de semana. É hora de confiar na intuição e analisar muito bem as decisões que pretende tomar. A clareza chegará, mas é preciso saber compreendê-la e planejar maneiras de proceder da melhor forma.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!