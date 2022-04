Isso é que você precisa fazer para bloquear seu WhatsApp se roubaram seu celular

Além do transtorno com relação ao acesso de apps bancários, caixa de e-mail, entre outros, um grande problema também quando uma pessoa é assaltada é perder o acesso à sua conta do WhatsApp, isso porque o delinquente passa a ter acesso direto a este serviço.

Visto isso, se você desconhece este procedimento, queremos convidá-lo a entender como funciona na prática duas alternativas para que você solicite o bloqueio de sua conta do app. As dicas são compartilhadas pelo portal FayerWayer.

1ª forma de bloquear sua conta do WhatsApp

A primeira alternativa é enviar um e-mail para o endereço support@whatsapp.com.

Você deve descrever o melhor possível a situação, informando que foi assaltado e que deseja bloquear temporariamente a sua conta. Não esqueça de informar detalhes como: modelo do celular roubado, número de telefone em padrão internacional (Ex: +55 11 91111-1111), horário do ocorrido, entre outras informações que acredite serem relevantes.

2ª alternativa de bloqueio de conta do app

Você pode também procurar imediatamente a loja em que fez a compra do dispositivo e solicitar o bloqueio do equipamento, o que fará com que o assaltante perca o acesso ao celular e consequentemente ao seu aplicativo do WhatsApp.

Lembre-se!

Nunca reaja a assaltos, uma vez que tal iniciativa pode resultar em um acidente grave ou até mesmo fatal.

Além disso, todo o texto é apenas informativo e não tem a proposta de assegurar diagnósticos para problemas em celulares. Caso esteja passando por tal situação, recomendamos que busque um técnico para que o equipamento seja avaliado e a melhor solução indicada.

