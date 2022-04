WhatsApp: Este é o truque para usar duas contas em um mesmo celular que poucos conhecem

Embora muitos pensem que isso não é possível, existem algumas alternativas que possibilitam que não só o WhatsApp, mas diversos outros apps sejam duplicados em um dispositivo, o que permite que, dependendo da situação, uma pessoa utilize mais de um conta de um determinado serviço.

Pensando nisso, se você tem um celular com sistema operacional Android, veja esse texto até o final que nós te explicaremos os detalhes sobre esta opção disponível.

Como duplicar o WhatsApp em seu celular?

Segundo indicação do portal FayerWayer, a primeira opção disponível é acessar a loja de aplicativos e fazer o download do app “Dual Space”, que uma vez instalado em seu equipamento permitirá duplicar o WhatsApp e configurar uma nova conta, com um número de telefone distinto.

O portal reforça ainda que alguns celulares já contam com recursos para duplicar apps, como é o caso dos dispositivos Samsung, em que alguns deles têm à disposição o “Dual Messaging”.***

*** Verifique se o seu equipamento conta tal função.

#Importante

Queremos reforçar que quando você faz o download de um app para intermediar uma função específica, isso pode fazer com que seu dispositivo esteja exposto a riscos. Fique atento.

Não esqueça que todo o disposto anteriormente é apenas informativo e não tem a proposta de orientar práticas ou resolver problemas em dispositivos. Se você está passando por alguma dificuldade com seu celular, indicamos que busque um técnico para que a situação seja avaliada e a melhor alternativa indicada para solucionar o problema.

