Suco natural: receita caseira de 3 ingredientes que vai te ajudar a dormir melhor

Mais um dia terminando e antes de descansar, que tal conhecer uma receita de suco natural caseiro que, uma vez recomendada por um médico, pode ajudar a dormir melhor?

Contando com apenas 3 ingredientes em sua composição, esta dica compartilhada pelo portal Nueva Mujer pode ser executada em poucos minutos e seguindo passos simples. Vamos conferir?

Suco natural caseiro

Ingredientes:

Espinafre;

Morango;

Banana.

Modo de preparo:

Comece cortando as frutas e lavando o morango e o espinafre;

Feito isso, você deve bater todos os itens no liquidificador até obter uma consistência homogênea;

Se quiser, também pode adicionar gelo em sua bebida;

Por fim, faça o consumo de maneira imediata. Não é recomendado adoçar o seu suco.

Importante: Embora a receita conte com espinafre, não se preocupe, pois o sabor que prevalece é do morango e da banana.

#FicaADica

Não esqueça que todo o disposto nesta notícia é apenas informativo, portanto, não tem a finalidade de fornecer diagnósticos, tratamentos, orientar hábitos de consumo ou substituir as visitas regulares ao médico.

Caso enfrente problemas frequentes para dormir, recomendamos que se consulte com um especialista para que seu quadro de saúde seja avaliado e a melhor alternativa indicada. É importante reservar o tempo adequado para descansar, uma vez que este é um fator que influencia diretamente na qualidade do sono e na energia que terá no dia seguinte,

Por fim, lembre-se que nenhuma prática de consumo é recomendada sem a orientação de um profissional, uma vez que isso pode trazer riscos à sua saúde.

