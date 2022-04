Os signos que preferem viver o amor com entrega, mesmo com as consequências

Quando o assunto é amor, alguns signos preferem ir com calma, enquanto outros se entusiasmam e preferem viver as experiências com intensidade, sem temer as consequências.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano pode passar por momentos difíceis e de recuperação emocional, mas quando volta a ativa, ele não foge do amor e dos sentimentos. Este signo é valente para entrar de cabeça em romances que renovam seus desejos, emoções e confiança. Ele pode ser bem apegado ao “agora ou nunca” e quase sempre se arrisca, pois não quer viver em dúvida quanto ao amor. Podem apressar as coisas, mas preferem isso a levar as histórias como se elas não importassem.

Escorpião

Quando o amor chega na vida do escorpiano, ele já deixou um caminho profundo e importante marcado em seu coração no tempo da conquista. Este signo é desconfiado, mas também é atrevido e intenso para viver suas relações amorosas. Ele não tem medo de seguir instintos e arriscar para que o romance tome um rumo mais concreto ou especial. A pessoa de escorpião pode tentar proteger seu coração, mas não consegue conte o entusiasmo.

Confia mais: O aviso importante para cada signo esta semana de 12 a 17 de abril de 2022

Libra

O libriano se inspira com o amor em sua vida e pode buscar as maneiras mais bonitas e intensas de viver os desejos, a conquista e a relação. Ele não entrega o coração para qualquer um, mas acredita que sua metade existe e, além de busca-la, dará a chance para que os amores provem que vieram para marcar sua história de forma especial. Este signo pode demorar para dar um passo até o compromisso sério, mas não deixa de se entregar mesmo assim!

Peixes

O pisciano pode passar um tempo sozinho para resolver questões internas, mas quando decide voltar a abraçar o amor, o fará de forma muito intensa e profunda. Ele tem um coração repleto de sonhos e desejos no romance, o que o faz buscar realizar suas expectativas e se entregar, mesmo que isso o torne mais vulnerável de alguma maneira. Este signo não quer algo que dure pouco e não seja marcante!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!