Os signos que estão com a intuição altíssima

Mais uma semana de abril de 2022 está iluminando a percepção de alguns signos do zodíaco que podem sentir a intuição ainda mais aguçada, acessando também sextos sentidos que antes estavam menos presentes.

Confira aqueles que precisam ouvir a voz da intuição durante esta fase:

Áries

Existe uma ajuda especial de espiritualidade e universo para que sua intuição seja acessada esta semana. É hora de rever sonhos e desejos para compreender quais são o passos que devem ser dados. Não conte os seus planos e saiba manter pessoas mais confiáveis por perto. É importante recordar que algumas pessoas também podem manter algumas informações ocultas; esteja preparado.

Escorpião

Tenha mais confiança para se manter em comportamentos que fazem bem para a sua vida e ouvir a intuição que tenta se comunicar. Não se sabote com aquilo que rouba sua energia e foco. A sensibilidade está mais alta e pode ser normal sentir vontade de fugir, mas é importante se preparar para esta intuição ativa e seus benefícios. Alguém pode se conectar e dar bons conselhos.

Sagitário

Existe um grande potencial de cura e renascimento por meio da intuição; é mais fácil acessar os próximos passos e o que deve ser superado. Permita que sua percepção expanda e analise tudo com calma, especialmente o que se refere a consequências do passado, presente ou futuro. Chegou o momento de deixar fluir um recomeço, mas sempre ouvindo o coração!

Peixes

Existe uma energia especial voltada para a percepção dos sonhos e da realidade. É hora de ampliar sua visão com amor, fé e otimismo, sabendo aproveitar tanto as mensagens da mente como as do coração. Lembre-se de não se afastar dos seus valores e de quem realmente é. Ao aumentar sua segurança, é mais fácil conectar o sentido e propósitos da sua vida. A imaginação e sensibilidade estão ativas, saiba diferenciá-las.

