NASA: Telescópio Hubble capta imagem de descoberta impressionante no espaço e registro assombra cientistas; confira

Crédito (NASA, ESA, Man-To Hui (Macau University of Science and Technology), David Jewitt (UCLA); Image processing: Alyssa Pagan (STScI))

O Telescópio Espacial Hubble da NASA determinou o tamanho do maior núcleo de cometa gelado já visto pelos astrônomos. O diâmetro estimado é de aproximadamente 80 milhas de diâmetro.

Como detalhado pela NASA, o núcleo é cerca de 50 vezes maior do que o encontrado no coração da maioria dos cometas conhecidos. Sua massa é estimada em impressionantes 500 trilhões de toneladas, cem mil vezes maior que a massa de um cometa típico encontrado muito mais perto do Sol.

O cometa gigante C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) está se movendo a 22.000 milhas por hora da borda do sistema solar.

Crédito (Illustration: NASA, ESA, Zena Levy (STScI))

Felizmente, ele nunca chegará a menos de 1 bilhão de milhas de distância do Sol, o que é um pouco mais distante do que a distância do planeta Saturno. E isso não será até o ano de 2031.

Como detalhado pela NASA, o cometa C/2014 UN271 foi descoberto pelos astrônomos Pedro Bernardinelli e Gary Bernstein em imagens de arquivo do Dark Energy Survey no Observatório Interamericano Cerro Tololo, no Chile.

Foi observado pela primeira vez por acaso em novembro de 2010, quando estava a 3 bilhões de quilômetros do Sol, que é quase a distância média de Netuno. Desde então, tem sido intensamente estudado por telescópios terrestres e espaciais.

Crédito (NASA, ESA, Man-To Hui (Macau University of Science and Technology), David Jewitt (UCLA); Image processing: Alyssa Pagan (STScI))

Telescópio Hubble capta imagem de descoberta impressionante no espaço e registro assombra cientistas

O desafio na medição deste cometa foi como diferenciar o núcleo sólido da enorme coma empoeirada que o envolve. O cometa está atualmente muito longe para que seu núcleo seja visualmente resolvido pelo Hubble.

Em vez disso, os dados do Hubble mostram um pico de luz brilhante na localização do núcleo. A equipe fez um modelo de computador do coma circundante e o ajustaram para caber nas imagens do Hubble. Então, o brilho do coma foi subtraído para deixar para trás o núcleo estrelado.

Outros detalhes estão disponíveis no site oficial da NASA