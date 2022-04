Esses 5 animais pré-históricos existem até hoje!

A Terra é habitada por vários seres vivos. Até hoje existem espécies sendo descobertas, porém, algumas habitam o planeta há milhares de anos. Por isso, a seguir você confere 5 espécies que viveram na pré-história e é possível encontrar ‘parentes’ delas até hoje. A lista foi retirada do site Canaltech.

Tartaruga

A tartaruga é uma das criaturas mais antigas da Terra, com um fóssil de uma espécie encontrado de uma espécie que viveu há mais de 200 milhões, na região da Polônia. Diferentemente das espécies atuais, essas não possuíam a carapaça acoplada à costela.

Crocodilo

Você sabia que os crocodilos são os parentes mais próximos dos dinossauros em termos de evolutivos? Sua origem é datada de 230 milhões de anos atrás. Seus ancestrais conviveram com os dinossauros mas os crocodilos modernos evoluíram há 84 milhões de anos e mudaram pouco desde então. Eles vivem nos rios das Américas, África, Ásia e Austrália.

Caranguejo-ferradura

Apesar do nome, eles estão mais próximos das aranhas e escorpiões do que dos caranguejos. Também conhecido como límulo, a espécie é encontrada no Golfo do México, além dos oceanos Atlântico Norte, Índico e Pacífico. Eles podem atingir até 51 centímetros e se alimentam de moluscos, vermes e outros invertebrados. A espécie surgiu há 400 milhões de anos e passou por poucas mudanças desde então. Um fato importante: o sangue azul dessa espécie é muito estudado em pesquisas médicas, inclusive em vacinas.

Ocapi

Talvez você não conheça essa espécie. Eles são mamíferos que vivem no nordeste da República Democrática do Congo, na África Central. Mesmo com suas pernas únicas que lembram as listras de uma zebra, o ocapi é uma espécie próxima da girafa. Podem medir até 1,5 metros de altura, 2,5 metros de comprimento e pesa até 350 quilos. Infelizmente a espécie corre risco de extinção.

Tubarão-cobra

Tubarão-cobra ou tubarão-enguia é outra espécie que corre risco de extinção. É encontrado em grandes profundidades (de 600 metros a mais de 1 quilometro). É um dos animais mais antigos já encontrados: fósseis de 80 milhões de anos já foram encontrados.