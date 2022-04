Entenda o que faz as pessoas se sentirem sexualmente atraídas por você. (Reprodução/Netflix)

Para quem possui uma vida sexual ativa – ou gostaria –, entende que a atração física é um dos detalhes importantes quem compõe o prazer na relação íntima. Contudo, nem sempre é revelado o que pode gerar esse desejo em outra pessoa em relação a você.

Para entender melhor sobre o que faz as pessoas se sentirem atraídas sexualmente por você, continue ledo este artigo traduzido e adaptado do portal Psychology Today.

A atração sexual humana é um detalhe complexo para se definir. De acordo com pesquisadores, isso não está ligado inteiramente na aparência ou na personalidade da pessoa que causa a atração.

É comum que as pessoas sejam atraídas por rostos simétricos, saudáveis e geneticamente compatíveis com o que se espera. Portanto, estudos mostram que muito disso pode ser determinado tanto pelo cheiro quanto pela visão, de maneiras que a mente não consegue controlar.

Outros estudos constataram que uma poderosa fonte de atração sexual é o conhecimento de que outra pessoa está sexualmente atraída por nós. O artigo define que jogar duro para conseguir, é menos atraente do que muitos imaginam.

Como saber se estou atraindo alguém sexualmente?

Para identificar se alguém sente desejo por outra pessoa, há algumas pistas que podem facilitar essa descoberta.

De acordo com o artigo, a linguagem corporal de alguém — inclinar-se, fazer contato visual — é um sinal de atração sexual em potencial, bem como o toque, como encontrar desculpas para estender a mão e tocá-lo.

Outro detalhe importante: Segundo a pesquisa, é bem provável que alguém se sinta sexualmente atraído por uma pessoa, caso descubra que ela também sente a mesma coisa. Lembra do “fazer o jogo duro”? O orgulho pode colocar tudo a perder.

Entretanto, a excitação não sexual pode ser confundida com a excitação sexual e haver uma confusão de sentimentos.

Por exemplo: quando as pessoas atravessam uma ponte assustadora ou andam de montanha-russa juntas e confundem seus sentimentos de excitação não sexual com excitação sexual. São coisas diferentes e tudo vai depender do contexto.