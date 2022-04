Entenda como o Viagra funciona

O citrato de sildenafila, conhecido comercialmente como Viagra, é um remédio que serve para aumentar o relaxamento dos músculos dos vasos sanguíneos e o fluxo de sangue para áreas específicas do corpo humano, como o pênis ou pulmões. Por isso, ele é indicado para tratamento de disfunção erétil ou ainda hipertensão pulmonar.

Segundo o site Tua Saúde, para o tratamento de disfunção erétil, essa substância é vendida em farmácias e drogarias sob a forma de comprimido contendo 25, 50 ou 100 mg e em caixas de 1, 2, 4 ou 8 unidades. Seus outros nomes genéricos são Pramil e Dejavú e deve ser usado com orientação médica.

No tratamento de hipertensão pulmonar, o nome comercial do remédio é Revatio e é vendido em doses de 20 mg com embalagens contendo 90 comprimidos e também deve ser utilizado após a indicação médica.

Como o remédio age?

O citrato de sildenafila é muito utilizado no tratamento de disfunção erétil e impotência sexual. Ele age relaxando os músculos do pênis, dilatando as artérias e aumentando o fluxo de sangue da região, causando uma ereção ‘satisfatória’. Na hipertensão pulmonar ele relaxa a musculatura dos pulmões, melhorando a capacidade respiratória, auxiliando em exercícios.

Efeitos colaterais

Assim como outros medicamentos, o uso da sildenafila também pode trazer alguns efeitos colaterais. Os mais comuns são dor de cabeça, tontura, visão embaçada ou visão azul, ondas de calor, vermelhidão ou sensação de formigamento no rosto, nariz escorrendo ou entupido, sangramento nasal, azia ou sensação de estômago embrulhando, insônia, dor muscular ou nas costas ou febre.

Porém, é aconselhável interromper o uso imediatamente caso exista as seguintes reações:

Dor que se espalha para o rosto ou ombros;

Dor ou sensação de pressão no peito;

Falta de ar;

Náuseas;

Aumento da produção de suor;

Mudança repentina da visão ou perda da visão;

Ereção dolorosa ou que dura mais de 4 horas;

Zumbido no ouvido ou perda súbita da audição;

Convulsões;

Sensação de tontura como se fosse desmaiar.

Nestes casos, é aconselhável buscar ajuda médica imediatamente.

Contraindicações

O remédio não deve ser utilizado por pessoas que já façam o uso de remédios para problemas cardíacos, grávidas ou quem está amamento e tenha hipertensão arterial pulmonar.

