A ciência é uma área muito profunda, cheia de possibilidades e coisas incríveis. Através dela, é possível apreender informações muito importantes, que acrescentam em muito em nossas vidas, e outras nem tão importantes assim, mas que são, no mínimo, engraçadas.

Se você quiser puxar um papo com alguém de forma cômica ou apenas tirar dúvidas aleatórias, a seguir você confere 5 perguntas engraçadas respondidas pela ciência retiradas do site Megacurioso.

1. Por que a água é molhada?

O conceito de ‘molhado’ é na verdade o frio sentido conforme a água vai evaporando, também entendido como umidade. Na prática, basta prestar atenção em outros líquidos, como óleo de cozinha, que não evapora com facilidade. Se você mergulhar os seus dedos em condições normais de temperatura em cada um desses líquidos, a sensação será bem diferente.

2. Como os pássaros fazem xixi?

Eles não possuem bexiga para armazenar urina, logo os líquidos ingeridos vão direto para o intestino, onde são absorvidos e transportados para o sangue até chegar nos rins, onde são purificados. O restante sai juntamente com as vezes, após passar pelo intestino.

3. Peixe tem sede?

Eles não bebem água igual aos humanos. O líquido passa pelo corpo do animal em um processo chamado de osmose. A maneira como isso vai ocorrer depende da água que eles habitam, se é doce ou salgada. Resumindo: eles precisam ingerir água, porém não sentem sede.

4. Como é possível saber o som que os dinossauros faziam?

É comum em qualquer filme sobre dinossauros mostrar os sons desses animais, com o mais famoso deles, o Tiranossauro Rex, emitindo um som estrondoso. Mas como a ciência sabe que ele e outros dinossauros faziam esses sons? Como não existe corda vocal fossilizada, os cientistas analisaram os parentes vivos mais próximos dessa criatura: aves, crocodilos e outros répteis, assim, levantaram as hipóteses de como eram as estruturas das cordas vocais e como elas vibravam.

5. Como os gatos fazem sexo?

Provavelmente você já escutou no seu telhado alguns gatos ‘gritando’. Isso ocorre desde o momento em que a gata entra no cio, chamando a atenção dos machos, que logo correspondem com miados altos. Quando se encontram, a gata fica em posição de lordose para que o gato monte nela. O sexo em si dura 19 minutos, mas pode chegar até 90. No cio, a gata pode chegar a acasalar até até 50 vezes.