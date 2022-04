Vídeo do melhor momento de Anaconda, a cobra que aterrorizou o cinema

Em 1997, um clássico do terror e suspense foi protagonizado por nada menos que uma cobra enorme que comia pessoas. Trata-se de “Anaconda”, dirigido por Luis Llosa e contando com até mesmo com Jennifer Lopez no elenco.

A história mostra um grupo de pessoas que pretende fazer um documentário em meio a Amazônia sobre uma tribo indígena e, durante a jornada, conhecem Paul Sarone (Jon Voight), um caçador que deseja capturar viva uma anaconda.

O canal Syfy recordou o filme e avaliou a melhor cena dele! As imagens foram divulgadas e, além de mostrar a cobra caçando seu caçador, é possível ver o animal bizarro comendo-o e vomitando seu corpo novamente.

Veja a cena tensa e cômica:

A anaconda da vida real é bem diferente

A anaconda é mais conhecida como Sucuri, seu nome científico é Eunectes murinus, e ela pode chegar a medir até 9 metros. Elas não são venenosas, mas realmente vivem na Amazônia, além de habitar as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Considerada a segunda maior cobra do mundo, a sucuri não têm veneno e matam suas presas por constrição (aperto). Elas podem comer mamíferos maiores que ela, como capivaras, pois são carnívoras.

No entanto, elas não são as responsáveis pelos ataques mais impressionantes de grandes cobras a seres humanos. Quem ocupa este lugar é a maior cobra do mundo, a píton-real.

Embora os ataques a seres humanos sejam raros e existem pouquíssimos casos confirmados, em 2018, uma fazendeira chamada Wa Tiba, de 54 anos, desapareceu e teve o corpo encontrado dentro de uma cobra píton na ilha de Muna, na Indonésia.

Reprodução Facebook

De acordo com a BBC, a aldeã havia ido vigiar uma plantação de milho perto da sua casa na noite e não voltou. Quando os familiares saíram à procura, encontraram apenas as sandálias e facão da mulher.

Logo, uma cobra píton de 7 metros com a barriga inchada foi encontrada cerca de 30 metros de distância do local.

Os moradores mataram a cobra e ao abri-la descobriram Tiba intacta e com a mesma roupa que usava quando desapareceu.

Um vídeo com imagens muito fortes foi divulgado nas redes sociais e mostram o lamento das pessoas que encontraram o corpo. Você pode ver clicando aqui.

