Veja os MENORES SALÁRIOS dos clubes brasileiros de futebol da série A

Nem tudo na vida são flores e até mesmo o futebol, uma paixão nacional, tem seus lados bons e ruins. E nesse sentido o assunto não é nem sobre perder ou ganhar partidas, e sim sobre os salários.

É comum as matérias esportivas exaltarem os exuberantes números que envolvem a transferência entre os clubes ou um salário de um atleta. A cada ano os recordes são batidos, com o a maior marca já registrada estando na casa dos 2017€222 milhões, segundo o site Goal, quando o PSG pagou esse valor para tirar o Neymar do Barcelona.

Porém, existe o outro lado da moeda, onde muitos atletas tentam o sonho de ser jogador ou jogadora de futebol e acabam passando por diversas situações. Nesse sentido, você confere a seguir quais são os menores salários do futebol brasileiro, especificamente do Campeonato Brasileiro série A em uma lista elaborada pelo TikTok ‘Camisa 10′.

O apresentador Alvin começa informando que, entre os clubes mais ricos do campeonato, o menor salário é de mais de R$ 100 mil reais. Porém, entre os mais baixos está o salário do jogador Arthur Henrique, com o salário de R$ 3.250,00 reais. Thalisson Gabriel Pereira Moreira, do time Coritiba recebe o valor mensal de R$ 7.000,00 reais.

Outro salário ‘baixo’ no campeonato é do atleta Kayque Luiz Pereira, que recebe R$ 12.750,00. Um salário alto comparado ao salário mínimo brasileiro de R$ 1.212,00, mas baixo quando se pensa em futebol.

Para ver outros salários de times de futebol no Brasil assista ao vídeo abaixo. Os valores informado no vídeo são do site Salary Sport.