Os signos que mais lidam com inveja na vida amorosa

Um amor saudável e bonito deveria ser motivo de alegria para todos, mas nem todas as pessoas ficam felizes pelas realizações dos outros, inclusive quando se trata da vida amorosa.

Confira quais são os signos que mais lidam com a inveja alheia neste quesito:

Touro

O taurino costuma ser territorial e sempre deixará muito claro seus relacionamentos, colocando limites e enfrentando qualquer um que deseje se meter ou desrespeitar. Logo, ele chamará a atenção de quem não tem intenções tão positivas e pode acumular alguns rivais se exagerar no ciúme do parceiro, o que sempre termina em inveja que pode ser inofensiva ou chegar a prejudicar.

Leão

O leonino é do tipo que realiza suas intenções sem medo e sabe o que está em jogo, especialmente no amor. Ele pode ter a iniciativa e não fica para trás diante de qualquer competição. Como se destaca, chama muito a atenção dos rivais e consequentemente carregará a inveja deles. Não é difícil que este signo seja criticado pelas más línguas e seu relacionamento vire alvo de fofocas por despeito.

Libra

O libriano tem muito charme e pode chamar a atenção dos pretendentes. Ele se sente a altura de qualquer pessoa e pode entrar em relacionamentos repletos de romantismo e momentos intensos. Como não escondem sua vida pessoal, tende a chamar a atenção com a beleza da sua relação e se entusiasma a mostrá-la principalmente para quem importa. Infelizmente, nem todas as pessoas ficam felizes com a realização dos outros e eles podem enfrentar invejas.

Capricórnio

O capricorniano é muito focado em todos os seus objetivos e consegue o que quer porque coloca os pés no chão para lutar pelas realizações indicadas. No amor, não é diferente e ele sempre está em relacionamentos que são construídos em bases sólidas, fazendo parte de casais que superam os desafios e permanecem juntos. Infelizmente, as pessoas podem invejar seus relacionamentos ao invés de aprender a usar a inteligência e coragem para viver as conexões com os outros.

