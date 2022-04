Os signos que arrumam uma saída para tudo

Alguns signos do zodíaco possuem uma inteligência especial para se livrar de problemas e saírem ilesos de qualquer situação em suas vidas – até mesmo quando possuem uma parcela de culpa.

Confira quais são e como eles fazem isso:

Áries

O ariano está acostumado a ouvir seus instintos e ter agilidade em suas ações. Reverter problemas e encontrar soluções rápidas é com eles. No entanto, estas qualidades também possuem seu lado negativo, pois podem sair do controle e acabam se tornar quem resolve os problemas com mentira, manipulação ou ira, o que acaba os prejudicando também.

Gêmeos

O geminiano é rápido de raciocínio e sabe bem o que deve dizer ou não. Dificilmente ele é pego desprevenido, pois elabora estratégias convincentes e são de reações rápidas. Ter astucia e o dom da palavra colaboram muito para se livrem de culpas e problemas, mas certamente alguém pagará o preço por eles – e aí está o perigo!

Escorpião

Existe uma intuição poderosa no escorpiano, que também é muito astuto e perspicaz para proteger quem ama ou a si mesmo. Ele sabe muito bem olhar para os detalhes e pode prevenir confrontos. Como é seguro, tem coragem para ir com tudo e encontrar uma forma de se safar ou dar a volta por cima em qualquer situação. Precisa apenas ter cuidado para não exagerar e parecer sem escrúpulos.

Aquário

A liberdade e independência nata do aquariano faz com que ele saiba se movimentar em muitos terrenos e sair de qualquer problema; afinal, é ele por si. Sua inteligência e energia ativa o ajudam a agir rápido, assim como sua habilidade de olhar além facilitam na hora de encontrar saídas que ninguém pensou antes. A boa comunicação também é uma vantagem que aproveita. É preciso apenas ter cuidado para não se tornar alguém que sempre está se salvando sozinho e termina sem aliados.

