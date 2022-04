NASA: Sonda Perseverance Rover capta ‘sons mistérios’ na superfície de Marte; confira

Na primeira análise das gravações feitas pela sonda Perseverance Rover da Agência Espacial Americana (NASA), o estudo ilustra que a velocidade do som é mais lenta no planeta vermelho do que no planeta Terra.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, essa velocidade também é diferente para ruídos de baixa e alta frequência, como resultado da fina atmosfera marciana de dióxido de carbono.

Uma equipe de cientistas internacionais que examinou as gravações descobriu a rapidez com que o som viaja através da atmosfera extremamente fina.

Além disso, como Marte pode soar aos ouvidos humanos e como os cientistas podem usar essas gravações para investigar mudanças sutis na pressão do ar em outro mundo. Eles também podem avaliar a situação de Perseverance.

Crédito Imagem Ilustrativa. (Reprodução NASA)

Sonda Perseverance Rover capta ‘sons mistérios’ na superfície de Marte;

Como detalhado pela NASA, na Terra, os sons normalmente viajam a 767 mph (cerca de 340 metros por segundo).

Mas em Marte, sons de baixa frequência viajam cerca de 537 mph (240 metros por segundo), enquanto sons de alta frequência se movem a 559 mph (250 metros por segundo).

Ainda de acordo com as informações, esperava-se que uma atmosfera fria de CO2 influenciasse a velocidade do som, mas o fenômeno nunca havia sido observado até que as gravações fossem feitas. Confira arquivo impressionante:

Texto com informações da NASA