Moda fluffy também vale para acessórios: Sabrina Sato já ostentou óculos com pelinhos

Puro luxo! A apresentadora Sabrina Sato é reconhecida por seus looks fashionistas. De sóbrios a extravagantes, a famosa sempre é referência quando o assunto é moda e beleza.

Em novembro do ano passado, Sabrina roubou a cena ostentando um óculos escuro com pelinhos, mostrando que a moda fluffy vai muito além das roupas e sapatos, também valendo para acessórios.

Quem acompanha tendências de moda, sabe que peças com acabamento em pelúcia tem ganhado espaço nas prateleiras das lojas. Desde o início da pandemia, roupas “fofinhas” deixaram os pijamas e partiram para ocasiões mais descontraídas do dia a dia.

No caso de Sabrina, ela optou por um óculos assinado pela grife Balenciaga, que conta com toda a armação revestida em pelúcia. A peça estava à venda por 650 euros (mais de R$ 3 mil), mas já está esgotado.

Confira os clique de Sabrina com o óculos:

Ida para Globo

Atualmente, Sabrina Sato está no quadro de funcionários do Grupo Globo. Ela foi recebida com toda pompa pela nova casa, com direito a matéria especial no “Fantástico”, crachá e uma primeira “tarefa” simples: ela passa a ser embaixadora do Globoplay, ao lado de Juliette Freire e Paulo Vieira.

A função foi pensado estrategicamente pela Globo para convencer a ex-BBB a deixar a Record TV - mesmo quando já estava confirmada no comando do reality show “Ilha Record”.

Ela também passa a integrar a bancada do programa “Saia Justa”, no GNT. Depois, ainda deve ganhar um reality show no mesmo canal, “Desapegue se for Capaz”.

Na atração, os participantes terão uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada deverá ter 10 episódios, com exibição semanal.

