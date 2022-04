Existem 5 tipos de parceiros tóxicos. Veja se você está namorando com um deles

Quando se está apaixonada, é comum ignorar ou relevar algumas situações. Você enxerga tudo ’colorido’ e o seu parceiro u parceira se torna a melhor pessoa do mundo, porém, isso pode ser problemático, pois é capaz de você passar a ignorar sutis que irão se tornar algo muito pior futuramente.

A psicoterapeuta Cathy Press especializada na área de violência doméstica e sexual e questões relacionadas a abuso trabalha essas questões há 25 anos e tenta entender os padrões de parceiros abusivos e as ferramentas necessárias para escapar desse tipo de relação.

Em entrevista ao Metro Reino Unido (em inglês), ela diz que existem cinco tipos tóxicos de parceiros, com a principal característica deles sendo o controle. Veja a seguir como identificar cada um deles e sair dessa situação.

O encantador

“É como um lobo em pele de cordeiro”, diz a psicoterapeuta. No início, ele irá te convencer de tudo, vai fingir estar afim de você e você vai achá-lo maravilhoso. “O Encantador então ressurgirá nos momentos em que você questionar a maneira como eles se comportam e/ou quando você quiser terminar seu relacionamento com eles”, completa Cathy. As características mais comuns são:

Eles irão te subornar com presentes;

Farão falsas demonstrações de afeto;

Mentirão para você;

Irão prometer não fazer coisas dolorosas novamente;

Irão chorar.

O Bully

Esse é possível identificar mais rápido. Em momentos de raiva, as suas atitudes serão:

Usar de agressão física ou a ameaça;

Usar a voz deles para intimidá-la, seja gritando ou falando em tom ameaçador;

Ameaçar você.

“Como eles parecem ou se comportam de maneira agressiva ou assustadora em relação a você – por exemplo, sussurrando ou olhando com raiva enquanto fazem ameaças – você pode sentir que não tem escolha a não ser fazer o que eles querem, pois tem medo das consequências do contrário”, Cathy explica.

O Mindmixer

O ‘misturador de mentes’ vai fazer jogos mentais a ponto de você perder o controle e questionar o que realmente está acontecendo. “Pouco a pouco ele vai acabar com seu senso de identidade, como você pensa e como você se parece até que você se sinta completamente desmantelada, quebrado e sem confiança para confiar em seu próprio julgamento”, explica Cathy Press. As táticas principais são:

Rir de você;

Humilhar você na frente dos outros;

Colocar você para baixo;

Comparar você com outras pessoas;

Fazer você questionar sua versão dos eventos (gaslighting).

O Pegador

“O objetivo final é apenas fazer sexo com você, sem formar um relacionamento verdadeiramente saudável. Eles não vão parar por nada até terem o que querem”, diz a especialista. Eles irão:

Pressionar você a praticar atos sexuais com os quais não se sente confortável;

Fazer você se sentir mal por recusar sexo;

Flertar com seus amigos;

Tornar as conversas sexuais quando você não estiver com vontade;

Incentivar você a beber ou usar drogas;

Fazer você sentir que ‘deve alguma coisa a eles.

O guardião

Cathy explica: “O único objetivo do guardião é isolá-lo de seus amigos e familiares, tornando-a dependente deles. Uma vez isolado e sozinha, você se torna mais fácil para eles controlarem. Eles querem que você esteja com eles o tempo todo e não vão parar por nada para conseguir isso”.

As técnicas incluem:

Dizer o que vestir;

Impedir você de ver amigos;

Enviar mensagens de texto constantes para você;

Perseguição digital;

Pedir as suas senhas de mídia social para ver suas conversas;

Seguir você em todos os lugares

Sempre precisa saber onde você está e o que está fazendo;

Convencer você que seus amigos não são pessoas legais e que você deveria cortá-los;

Incentivar você a pular eventos sociais, de trabalho e faculdade para estar com eles.

O que fazer se você estiver namorando um desses tipos

“Identifique os sinais, leve-os a sério e saia dali”. Vale a pena conversar com um profissional para te ajudar a sair do relacionamento com segurança. Tente falar com um amigo primeiramente para orientação e apoio.