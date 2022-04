Estas são as 5 raças de cães consideradas as mais protetoras Imagem: Pexels

Os cães são ótimos companheiros, mas além disso, também são territoriais e protetores, com alguma raça tendo mais essa tendência do que outras.

A seguir você confere uma lista com os cães mais inteligentes e de porte grande, o que os caracteriza como ótimos cães guardiães. Mas tenha em mente que o fato deles serem vistos como protetores não significa que eles são violentos, pois tudo depende da criação e do carinho que o ser humano dá para esse animal.

Pastor alemão

Muitas forças policiais em todo o mundo utiliza o pastor alemão como cães oficiais. Eles foram originalmente criados para pastorar rebanhos e protegê-los de ataques de lobos, então a proteção está no seu gene. Também podem ser excelentes cães domésticos, que gostam de pessoas e de outros animais.

Dogo argentino

É considerada uma das raças mais caras e raras do mundo. O dogo argentino está em constante estado de alerta e possui um alto instinto de caça, o que também a faz melhor raça de cão de presa.

Bulmastife

Por conta da sua aparência e do seu porte físico, essa raça ocupa os primeiros lugares do ranking de cão de guarda. Também é um animal muito ágil, com grandes músculos, inteligente e sempre em estado de alerta. Apesar de sempre vigilante, é um animal carinhoso e que se dá bem com crianças.

Rottweiler

Essa foi uma das primeiras raças a serem introduzidas nas forças policias e militares, devido à sua lealdade, energia e inteligência. É uma raça conhecida por ser determinada e direta, que nem sempre terá a tolerância de ser acariciada por pessoas que não fazem parte de seu círculo pessoal. Seu instinto natural é de proteção, por isso requer boa socialização e treinamento.

Pastor holandês

Este tipo de pastor é um ‘guardião imbatível’, mas fica triste se passa muitas horas sozinhos. Na verdade, eles são altamente sensíveis e precisam de companhia para serem felizes. Por isso será um animal magnífico para aquelas casas com crianças, para que entre elas sejam os melhores amigos.

