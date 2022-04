Conselho para a vida amorosa dos signos solteiros de 12 a 17 de abril de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos solteiros.

Confira o conselho de 12 a 17 de abril de 2021:

Áries

Cuidado ao entrar em discussões ou receber mensagens que incomodam; corte as negatividades e foque em você para esclarecer tudo com calma. Atenção redobrada com fofocas, especialmente vindas de terceiras pessoas.

Touro

A vida começa a se movimentar e você conhece coisas novas; pessoas especiais também podem aparecer. Novos lugares e caminhadas. Convites e diversão.

Gêmeos

Informações chegam e você pode ficar apreensivo. É hora de ter calma diante das situações tensas. É preciso ter cuidado com o sentimento alheio e evitar triângulos amorosos.

Câncer

Alguém ainda não sabe expressar o que sente. Abra as portas do amor e busque relacionamentos mais verdadeiros.

Leão

Aventuras e momentos de diversão; vá com calma e não pressione nenhum uma relação. Saiba quais são seus verdadeiros sentimentos.

Virgem

O poder de atração aumenta e alguém pode se aproximar. Finalizações não serão tão tristes. O passado pode retornar.

Libra

Mudanças pequenas podem ter grandes resultados. Beleza e arte. Conversas românticas. Alguns flertes são passageiros.

Escorpião

Não é hora de evitar os problemas, mas sim começar a resolvê-los. Alguém está de olho nas suas redes sociais. Veja a realidade.

Sagitário

Um afastamento ou livramento acontece. Novos começos e movimentos na vida social. Relaxe e saiba que é impossível agradar a todos.

Capricórnio

Revelações e mensagens recebidas. Cuidado com pessoas que querem o que você tem. É melhor se proteger e acreditar no seu poder.

Aquário

Hora de superar um pensamento frequente e começar a seguir em frente no amor. Cure o seu coração e evite discussões.

Peixes

Momento de ilusão no qual é preciso colocar os pés no chão. Reflita sobre o que realmente faz sentido na sua vida agora, algumas etapas já passaram.

