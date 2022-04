Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 12 a 17 de abril de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 12 a 17 de abril de 2022:

Áries

Existem problemas que precisam ser superados com conversa, mas algumas feridas do passado já não devem mais ser tocadas. É melhor seguir em frente. Entenda a razão que algumas pessoas o incomodam.

Touro

Alguns problemas podem ser deixados para trás e tudo se torna melhor no relacionamento. Supere de verdade e use a comunicação para isso. Os sentimentos positivos de resolução trazem felicidade.

Gêmeos

É importante dar um espaço no relacionamento para resolver os problemas e reascender a paixão. Libere-se daquilo que não vale mais a pena e cuide da sua sensibilidade abrindo-se ao afeto.

Câncer

Uma situação é resolvida finalmente e casais ficam mais felizes. Expresse os sentimentos e busque a felicidade ao invés de problemas.

Leão

Lide com os pensamentos e sentimentos de forma aberta. É hora de esclarecer algumas situações com o diálogo e verdade.

Virgem

Casais começam a superar problemas e colhem os frutos das boas atitudes. Aprenda algumas lições e comece novamente!

Libra

Momento de surpresas e notícias. Alguns reencontros podem acontecer. É hora de saber qual a é a realidade que você deseja em seu relacionamento.

Escorpião

Alguém está de olho naquilo que você faz e é importante ser mais discreto com algumas coisas. O amor reserva surpresas e descobertas.

Sagitário

Planos e momentos importantes. Ouça seu coração e deixe fluir. O otimismo ajuda os casais a encontrar ainda mais felicidade.

Capricórnio

Necessidade de ser mais estável e demonstrar mais amor. Saber transformar as experiências em positividade é o segredo para o êxito.

Aquário

Uma distancia termina e a sinceridade ajuda a aproximar os casais. Sair da rotina e passar mais momentos divertidos irá deixar tudo melhor.

Peixes

Hora de entender sentimentos e colocar planos em prática. Tenha cuidado com as expectativas muito altas, pois isso não é justo com o outro.

