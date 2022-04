5 sintomas de diabetes que você provavelmente não conhecia

A diabetes é uma doença que, a princípio, não produz grandes sintomas, causando até mesmo um diagnóstico tardio. Porém, quanto mais cedo a enfermidade for reconhecida, mais rápido ela poderá ser combatida e o nível de açúcar no sangue pode até mesmo ser controlado.

Segundo o site Tua Saúde, sintomas como sede excessiva, cansaço frequente e feridas que demoram para cicatrizar são frequentes, porém ainda existem outros sinais da doença que também podem alertar do problema. De acordo com o site Meganotícias (em espanhol), são eles:

Coceira

A coceira gerada por um tipo de irritação na pele é um sintoma muito comum entre as pessoas que sofrem com a enfermidade. Isso ocorre pois a alta presença de glicose gera danos às fibras nervosas presentes nas camadas mais externas da pele.

Infecções bacterianas

As alterações no sistema imunológico gerada pela diabetes aumentam as chances de infecções. O excesso de açúcar no sangue também produz um ambiente perfeito para o crescimento de organismos, como citado no sintoma acima. Essas infecções costumam ser mais presentes na pele, trato urinário, genitais (especialmente mulheres) ou boca.

Terçol

Segundo o Dr. Mohan’s Diabetes Specialities Centre (site em inglês) uma das primeiras manifestações da doença é a infecção palpebral, conhecida popularmente como terçol. O aparecimento é motivo o suficiente para que você faça exames de sangue e verifique se tem algo fora do normal.

Problemas na pele

Além da coceira, outros problemas mais graves podem ocorrer com a pele, como a dermatite seborreica ou caspa no couro cabeludo. O sintoma é bem visível pois causa escamas amareladas ou brancas na cabeça, afetando o rosto e também parte do tronco.

Acantose nigricans

Outra condição de pele conhecida como acantose nigricans também foi identificada em pacientes com diabetes. Esse problema causa escurecimento e um aspecto aveludado ao redor de articulações como axilar, cotovelos, joelhos e pescoço.

Problemas de visão

O ‘olho diabético’ é usado para descrever o grupo de problemas decorrentes da diabetes que afetam o globo ocular. Catarata, retinopatia, edema macular e glaucoma são algumas condições comuns. Conforme a diabetes progride, os sintomas também aumentam, podendo levar até mesmo à cegueira parcial ou completa.

