Perfumes masculinos BARATOS e que fixam O DIA NTEIRO

Se você busca por economia na hora de comprar um perfume, talvez a melhor escolha seja optar por perfumes com um alto poder de fixação. Dessa forma, você pode sair de casa pela manhã sem se preocupar em retocar seu aroma ao longo do dia.

Por isso, a lista a seguir foi feita especialmente para essas ocasiões. Além da fixação, os perfumes apontados pelo especialista Junior Barreiros em seu canal no Youtube são fragrâncias contratipos, que lembram perfumes importados. Ou seja: você vai ficar com cheiro de rico gastando pouco!

Chá (Essence de La Vie)

A fragrância é inspirada em um perfume importado que inclusive tem o nome parecido, a Wulong Cha, da Nishane. Assim como a fragrância inspiradora, a nacional também é compartilhável. O perfume fixa muito bem e pode ser utilizado em dias quentes.

As notas do topo são bergamota, laranja, litsea e tangerina. As notas do coração são chá oolong e noz-moscada e as notas de base são almíscar e figo.

Fjord (Nuancielo)

Essa é uma fragrância compartilhável, porém seu cheiro pode combinar mais com homens do que com as mulheres, segundo o especialista Junior. Teve como inspiração o perfume compartilhável Percival, da marca Parfums de Marly.

Lançado em 2022, as notas de topo do Fjord são lavanda, bergamota, mandarina e gerânio. As notas de coração são coentro, hedione, jasmim e violeta e as notas de fundo são notas amadeiradas, ambroxan, bálsamo de abeto e almíscar. É um perfume fresco e versátil.

Vetiver Absoluto (Valentino Viegas)

O aroma dessa marca tem como inspiração a Grey Vetiver, de Tom Ford. Possui um aroma bastante amadeirado.

Nota de saída: Toranja, Flor de Laranjeira e Sálvia. Nota de corpo: Nós-Moscada, Raiz de Orris ou Lírio Florentino e Pimentão e nota de fundo: Vetiver, Notas Amadeiradas, Musgo de Carvalho e Âmbar.

Liber (Thera Cosméticos)

Perfume inspirado no clássico Y de Yves Saint Laurent. É um aroma moderno e bem masculino, mesclando notas amadeiradas com hortelã e sálvia, deixando um perfume bem agradável. Segundo Junior Barreiros, fixa mais que a fragrância da qual ele foi inspirado.

As notas de topo são aldeídos, bergamota, limão siciliano, gengibre e hortelã. As notas de coração são abacaxi, maçã, gerânio, sálvia e folhas de violeta e as notas de fundo são incenso, almíscar, cedro, vetiver, âmbar cinzento e bálsamo de abeto.