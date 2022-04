Os signos que podem partir de vez sem explicação

Reprodução - 500 Days of Summer (Fox Searchlight Pictures)

Enquanto alguns signos do zodíaco são cuidadosos, outros podem ter o grande impulso de partir de uma vez e sem dar tantas explicações, visando recomeçar em outro lugar.

Confira quais são:

Áries

Por mais que seja muito leal e que compre qualquer briga por quem ama, este signo também tem impulso e coragem suficiente para partir sem dar nenhuma satisfação. É possível que ele faça isso após tentativas de se desvencilhar, o tipo de “surpresa esperada” que ninguém deseja. Sumir do mapa até que a poeira baixe e buscar outros refúgios é uma atitude que ele toma ao menos uma vez na vida.

Gêmeos

O geminiano é do tipo que sempre tem muitos caminhos abertos e quando decide abandonar algo, já pode ter um novo começo em vida. O entusiasmo inicial o ajuda a partir sem olhar para trás, mas é bem possível que depois ele perceba o que realmente deixou para trás. Alguns podem até tomar uma atitude, mas alguns preferem viver com os fantasmas que ficaram desta história, esperando que alguma finalização chegue.

Sagitário

O sagitariano está no time dos signos que mais lidam com despedidas em suas vidas, porque eles decidem quase sempre quando partir de vez. Como também guiado pelo impulso e sede de aventura, permite que a energia do momento o guie em um novo caminho, ficando a própria sorte. Todo o tipo de mudanças podem vir das pessoas de Sagitário, pois elas são extremamente apaixonadas.

Aquário

O aquariano é um dos signos que mais tem facilidade para partir quando enxerga que uma trajetória se finalizou e não sairá mais nada construtivo dali. Ele é intenso e não costuma voltar atrás em suas decisões. O desapego o acompanha, mas ele também constrói suas estratégias para cortar laços e se entusiasmar com o novo; no entanto, suas lembranças ainda estarão lá.

