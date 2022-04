Os signos que depois que mostram o lado ruim, não voltam atrás

Todas as pessoas podem ter comportamentos que não são nada positivos para as outras pessoas e existem gatilhos que despertam esse lado ruim. No entanto, enquanto alguns signos podem superar e voltar ao normal, outros dificilmente saem desta energia de mágoa.

Confira quais são:

Áries

É verdade que muitos arianos podem desapegar fácil de sentimentos ruins; explodem e liberam no momento o que sentem. No entanto, alguns deles são mais desafiadores e guardam a irá e mágoa dentro de si, permitindo que ocorra uma sucessão de ataques a alguém. Infelizmente, quando se desequilibram, eles se perdem nestes sentimentos e podem não voltar atrás.

Touro

O taurino pode ser muito gentil e considerado, mas existe um lado muito difícil da sua personalidade. Como sente tudo de forma muito profunda, seus rancores e mágoas também são muito significativos, de forma que eles perdem a confiança mesmo quando gostariam de dar uma segunda chance. Sempre irão ficar na defensiva e alfinetando em qualquer oportunidade, o que desgasta e machuca muito quem está do outro lado da moeda.

Escorpião

O escorpiano tem muita consideração por quem ama, mas ele é intenso e direto. Quando algo o desaponta, pode mostrar seu lado vingativo, pois lida com as feridas emocionais com muito ressentimento e prefere dar o troco. Infelizmente, mesmo após tomar atitudes pode continuar com a confiança abalada e terá o instinto de atacar sempre que for possível.

Peixes

Quando a mágoa e modo de defesa do pisciano são despertados, ele pode se tornar alguém muito racional e lógico, descartando toda a sua sensibilidade bondosa e empática. Dessa forma, este signo pode se tornar egoísta, considerando apenas seus desejos e bem-estar. Como muda da água para o vinho e mestre em se distanciar emocionalmente sem deixar de estar pero, motiva uma situação ainda mais caótica e, em alguns casos, cruel.

