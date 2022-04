Os signos do zodíaco que podem se apaixonar em breve

A segunda semana de abril de 2022 começa com o alinhamento de Júpiter e Netuno em Peixes, deixando sentimentos, pensamentos e reflexões a flor da pele, mas também entregando para alguns signos a chance de se apaixonar de novo.

Confira quais são e como lidar com isso:

Touro

Hora de partir em busca das realizações em todas as áreas da vida, inclusive no amor. É bem possível que as oportunidades surjam nesta semana, mas é preciso ter atenção, pois a chance de se apaixonar de verdade é grande. Prefira ir com calma e diferencie o que é real ou apenas ilusão. Boas notícias com relação aos relacionamentos também chegam, assim como passos interessantes nas parcerias.

Gêmeos

Você está com um forte poder de atração, mas também está mais emotivo e pode se apaixonar. É possível que alguns voltem a focar no passado, mas chegou a hora de nutrir-se do melhor querer; o amor próprio! Tenha confiança e comece a compartilhar o quanto você é bom com o mundo. Chegou o momento de esclarecer algumas indecisões, principalmente em triângulos amorosos ou sentimentos compartilhados com mais de uma pessoa.

Confira mais: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 11 a 15 de abril de 2022

Câncer

Você começa finalmente a buscar o amor em lugares melhores, alinhando sua curiosidade e intuição para expandir a mente na hora do romance. Lembre-se que os sentimentos podem surgir de forma intensa e verdadeira na hora certa, mas mesmo com mais calma as coisas já tendem a começar com um interesse extra. Se alguém não está expressando exatamente o que você espera, é hora de ficar atento e não pressionar para não piorar a situação.

Virgem

Existem reviravoltas e mudanças esperando para entrar em sua vida amorosa. A atração e os relacionamentos são encontrados onde senão imaginava; não tema conhecer quem não é completamente igual a você, pois no fundo cada pessoa é única mesmo. Aproveite o aumento da vontade de socializar e se divertir para ser visto. Seu afeto está em alta e o amor pode renascer em relacionamentos estagnados!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!