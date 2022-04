NASA: Telescópio Hubble capta imagem em formato de ‘serpente’ no espaço; confira registro

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) captou uma imagem impressionante em formato de ‘serpente’ no espaço.

Como detalhado pela NASA, os braços espirais sinuosos da galáxia NGC 5921 ‘serpenteiam’ por esta imagem Hubble.

A 80 milhões de anos-luz da Terra, e muito parecido com a nossa própria galáxia Via Láctea, ela contém uma barra proeminente – uma faixa linear central de estrelas.

Dados os braços espirais serpentinos de NGC 5921, confirma apropriado que a galáxia resida na constelação de Serpens, no hemisfério celeste norte.

Serpens é a única das 88 constelações modernas com duas regiões desconexas – Serpens Caput (Cabeça de Serpente) e Serpens Cauda (Cauda de Serpente).

Como detalhado pela NASA, Ophiuchus, o Portador da Serpente, separa essas duas regiões.

Observações da Wide Field Camera 3 do Hubble e do Observatório Gemini baseado no solo tornam este estudo científico duplo.

Telescópio Hubble capta imagem em formato de ‘serpente’ no espaço;

Coletivamente, os dados desses dois telescópios ajudaram os astrônomos a entender melhor a relação entre galáxias como NGC 5921 e os buracos negros supermassivos que elas contêm.

A contribuição do Hubble determinou as massas das estrelas nas galáxias, o que também ajudou a calibrar as observações de Gemini.

Ainda de acordo com as informações, em um esforço de equipe, Hubble e Gemini forneceram aos astrônomos um censo de buracos negros supermassivos próximos em uma variedade diversificada de galáxias. Confira registro:

Texto com informações da NASA