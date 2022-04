Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 11 a 15 de abril de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar abril de 20221! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 11 a 15 de abril de 2022:

Áries

Semana de energia positiva ao seu redor. Liberte-se de tudo que é negativo. Procure conversar sobre seu reconhecimento em seu trabalho e seja maduro.

Você recebe um convite ou planeja uma viagem. No amor, você continuará com seu parceiro e será muito estável.

Lembre-se que os signos mais compatíveis no amor agora são Capricórnio e Virgem. Você manda consertar algo. Você compra roupas e se prepara para um evento.

Seus números da sorte são 21 e 99. Seu melhor dia será 13 de abril. Você terá muita sorte em tudo relacionado a assuntos de negócios. O vermelho e a laranja naquele dia para que sua energia se multiplique.

Touro

Semana de estar com muitos problemas pessoais e se sentindo um pouco desanimado; se fortaleza e afaste as coisas negativas.

Muitas mudanças em sua casa e ao seu redor. Cuide da dor nas costas e tenha cuidado com esportes radicais ou acidentes por quedas.

Seu melhor dia será 11 de abril porque você terá muita intuição. Você terá dinheiro extra para pagar uma dívida passada.

No amor, você está muito compatível com os signos de Aquário e Libra. Você vai se sentir melhor com pessoas que se conectam sem pressões. Seus números da sorte são 07 e 51. Você compra algo importante e decide descansar.

Gêmeos

Semana de muita sorte em tudo relacionado a novas propostas de trabalho. Lembre-se de resolver o que está ao seu alcance ou se afastar de problemas familiares. Serão dias de renovação espiritual.

Você se apaixona por outra pessoa. Evite manter triângulos amorosos ou traições. Tente colocar os sentimentos em ordem e escolher quem o ama de verdade.

No trabalho, terão mudanças e várias reuniões. Seu melhor dia será 15 de abril porque você terá sorte. Seus números são 09 e 17.

Sua maior compatibilidade é com os signos de Peixes e Escorpião, principalmente no amor. Você faz um pagamento. Seus números da sorte 21 e 39. Procure cuidar da pele e usar protetor solar.

Câncer

Você terá a oportunidade de renovar sua energia espiritual. A intuição está em alta. Limpe e protege sua energia. Seu melhor dia será 12 de abril.

Uma dívida do passado é pago. Os números da sorte são 02.49. A comunicação abrirá portas para você. Um negócio próprio vai bem.

Tente ficar ao lado de quem ama e trabalhe para o relacionamento. Se você perceber que o relacionamento amoroso não dá mais, prefira terminar e deixar tudo se resolver em paz.

Sua compatibilidade é maior com Sagitário e Peixes. Seus números da sorte são 34, 21 e 77. Você paga as dívidas. Uma viagem será planejada.

Leão

Você terá pressa de se apaixonar e encontrar um parceiro estável. Apaixone-se, mas também tenha paciência para não entrar em situações ruins devido a carência.

Hora de saber o que quer e ir atrás. Você terá bons resultados sendo sociável e se comunicando com as pessoas.

Seu dia da sorte é 13 de abril. Seus números da sorte são 06 e 55. Tente não pensar em se vingar de alguém que te machucou e supere. Lembre-se que estes são dias de perdão.

O amarelo e o vermelho são para atrair abundância. Você terá um teste em seu trabalho ou é reconhecido. Procure estar mais ao lado de quem ama.

Virgem

Momento de ter muitas energias boas ao seu redor. Você faz uma viagem ou passa mais tempo com quem ama. Proteja suas energias.

Dias de atração poderosa para pedir o que deseja. O amor e as pessoas boas entram em sua vida. Aproveite essa virtude que você tem para encontrar pessoas especiais. Sua melhor compatibilidade de signo é Áries e Câncer.

Uma cirurgia sairá bem. Hora de se libertar do que já não serve mais em sua vida, inclusive coisas materiais. Seu melhor dia será 11 de abril, principalmente com novos amores. Seus números da sorte são 06 e 20. Dinheiro pode chegar.

Libra

Você sentirá o desejo de progredir em sua vida pessoal. Seja gentil e ajude quem precisa. Você fechará círculos relacionados a problemas passados. Dinheiro chega.

Não se estresse com o que ainda não aconteceu e resolva seus problemas de agora. Você faz uma viagem. Cuide do estômago e do intestino. Seus números da sorte são 15 e 47.

Você terá sorte em 15 de abril e pode crescer financeiramente. Você encontrará o amor da sua vida e pode ser alguém de Áries, Leão ou Sagitário. Quem tem companheiro, pensa em iniciar uma família ou dar um grande passo.

Escorpião

Você terá muita força espiritual e entenderá que tudo vem no seu tempo. Não se desespere com uma mudança que você precisa para ser melhor. Use cores claras para que tudo seja mais positivo.

Tente se exercitar e ter atitudes positivas para não cair em depressão. Você faz uma viagem; tenta tomar um banho de mar ou rio para ter mais sorte.

Você é o maior conquistador do zodíaco e pode se envolver em vários romances ao mesmo tempo; seja sincero com as pessoas. A compatibilidade maior é com os signos de Peixes ou Câncer.

Seu melhor dia será 11 de abril. Você terá sorte de conseguir um emprego bem remunerado. Seus números da sorte são 19 e 34.

Sagitário

Hora de purificar muita coisa em sua vida e ao seu redor. O sexto sentido estará em alta para perceber o que está por vir; a prata o ajuda a se conectar ainda mais.

Você se lembra muito de um amor do passado e isso o deixa triste; entre em contato para resolver os problemas e ficar em paz.

Nessas férias você conhecerá novos amores do signo de Aquário ou Áries que serão muito compatíveis com você.

Seu melhor dia será 13 de abril. Dívidas são pagas. A sorte está em alta com o bilhete os números 15 e 60. Você sai e deve ter cuidado com exageros.

Capricórnio

Você terá uma atitude muito boa em relação à vida e se libertará de todas as más companhias e energias negativas que carregou. A hora de mudar completamente seu destino chegou!

Se você não gosta mais do seu trabalho, comece a procurar algo melhor. Você sempre consegue tudo com esforço e determinação.

Cuide das dores nos ossos e nas costas. Seu melhor dia será 12 de abril e você terá boas notícias. Seus números da sorte são 07 e 30.

Organize seu tempo e peça ajuda para quem confia. Controle sua personalidade. Nas festas você vai conhecer pessoas que são compatíveis com você e pode se apaixonar.

Aquário

Uma revelação chegará e você experimentará algo místico. O vermelho ajudará a dar mais energia. Você recebe dinheiro inesperado. Você saberá de uma gravidez.

Seu signo precisa se movimentar mais ou ter contato com a natureza. Seu melhor dia será 14 de abril, principalmente em assuntos pessoais. Você conhece as pessoas ideais.

Sua compatibilidade no amor é maior com os signos de Libra ou Touro. Um novo emprego e decisões. Tente dormir mais e deixe o celular de lado. Cuide dos seus dentes.

Peixes

Momentos divertidos. A ajuda virá se você precisar. Você está no seu melhor momento e deve ficar sempre movimento para crescer. Cuide da sua casa.

Seu melhor dia será 13 de abril e você terá muitas surpresas. Um ex o procura; esta energia ainda é muito forte e é preciso fechar círculos do passado. Você continuará com sucesso em seu trabalho. Leia bem antes de assinar contrato ou qualquer coisa.

Seus números da sorte são 18 e 36. Dê mais tempo ao que lhe interessa. Um negócio próprio irá bem. Você terá amores apaixonados e fugazes nos próximos dias.

